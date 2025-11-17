快訊

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股盤中最高一度上漲326點至27,723點。中央社
台股盤中最高一度上漲326點至27,723點。中央社

美股四大指數跌多漲少，不過跌幅不重。台股17日開高，盤中最高一度上漲326點至27,723點，台積電盤中最高上漲30元至1,460元，盤面以PCB、記憶體、矽智財較有表現。

台新投顧指出，台股連續兩周收跌。電子為上周五下跌重心，電子指數跌破月線，類股成交比重劇降至七成，人氣明顯下降，需整理後才有利於反攻。非電子因基期偏低，加上產業落底消息陸續傳來，有機會續強，可留意紡織製鞋、航運、自行車、觀光餐旅、重電、軍工、塑膠等族群。

台新投顧表示，美國降息及中國、印度需求回穩，加上PCB材料趨緊引發的漲價潮，煉油供需平衡帶動油品利差，台塑四寶預期第4季市況將較第3季好轉，產業景氣逐漸落底；壽險金控表現佳，金控10月自結盈餘737億元，年增106%，前十月自結盈餘4,769億元，年減幅度收斂至11%。

此外，聯準會（Fed）降息趨勢已成，預期2026年降息5碼，有利於金融業降低資金成本，盈餘回升可期；製鞋業股價處於低位，資金逐漸輪動至製鞋股，加上2026年世足賽等國際賽事刺激消費，製鞋業業績自第4季起開始好轉，此時為布局最佳時機。

降息 台股
