新興市場成長動能具韌性 產業重心轉向科技、消費與服務

新興市場今年來表現出色，法人看好新興市場成長動能具韌性，投資機會多元。富蘭克林投顧表示，新興市場20年來結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的指標企業。另外，新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小。

富蘭克林投顧表示，新興市場公司治理近年來有顯著進步，特別是亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，企業則聚焦提升股東權益報酬率，解決過去投資人布局新興市場最關切的痛點，有利吸引資金回流。

霸菱投顧特別看好亞股前景。霸菱投顧認為，儘管12月美國聯準會（Fed）再次降息的機率降低，但整體降息循環仍在持續，預計從現在到明年底至少還有三次降息機會。

霸菱投顧指出，寬鬆的貨幣環境有利股市，美元走弱也對亞股產生正面影響，前提是美國經濟能避免衰退。即使多數亞股經歷評價重估，但個別市場仍具備吸引投資的理由。

霸菱投顧表示，中國大陸股市的動能看來可望持續，主要受惠於合理的評價以及大量家庭儲蓄流入當地股市。印度今年以來表現落後，導致評價更有吸引力。人工智慧（AI）仍是推動台灣和南韓表現的關鍵驅動力。儘管存在AI是否泡沫的爭議，但亞洲AI硬體的短期需求仍強勁。