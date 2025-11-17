快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

新興市場成長動能具韌性 產業重心轉向科技、消費與服務

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

新興市場今年來表現出色，法人看好新興市場成長動能具韌性，投資機會多元。富蘭克林投顧表示，新興市場20年來結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的指標企業。另外，新興市場央行利率與貨幣政策更具彈性，與成熟市場利差縮小。

富蘭克林投顧表示，新興市場公司治理近年來有顯著進步，特別是亞洲企業的公司治理正發生明顯轉變，企業則聚焦提升股東權益報酬率，解決過去投資人布局新興市場最關切的痛點，有利吸引資金回流。

霸菱投顧特別看好亞股前景。霸菱投顧認為，儘管12月美國聯準會（Fed）再次降息的機率降低，但整體降息循環仍在持續，預計從現在到明年底至少還有三次降息機會。

霸菱投顧指出，寬鬆的貨幣環境有利股市，美元走弱也對亞股產生正面影響，前提是美國經濟能避免衰退。即使多數亞股經歷評價重估，但個別市場仍具備吸引投資的理由。

霸菱投顧表示，中國大陸股市的動能看來可望持續，主要受惠於合理的評價以及大量家庭儲蓄流入當地股市。印度今年以來表現落後，導致評價更有吸引力。人工智慧（AI）仍是推動台灣和南韓表現的關鍵驅動力。儘管存在AI是否泡沫的爭議，但亞洲AI硬體的短期需求仍強勁。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印度汽車爆炸案調查有突破 自殺炸彈客同夥落網

美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed 下月降息機率變低了

全球市場觀測站／生技醫療族群 錢景亮

蔡明彥專欄／生技、塑化族群 伺機布局

相關新聞

市場越恐慌價值越清晰！巴菲特教我的三個篩選法則

我常觀察到一個現象：愈是經驗豐富的投資人，愈容易在市場狂熱時被捲入。他們手上有資金、有資訊，也懂得判斷財報，但仍然會在某些時刻陷入焦慮。因為市場每天都在製造故事——AI、綠能、生技、半導體……每一個題

沒亂花卻怎樣都存不到錢？靠薪水時代正在結束…投資是自保而非貪心

我常聽人說：「我沒亂花錢啊，怎麼還是存不到錢？」 真相是——你的錢正在被一個看不見的怪獸慢慢啃食。它不會發出聲音、不會發通知，但它每天都在你生活裡出現。那就是：通貨膨脹。 當我第一次體會通膨的威力

巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

當市場上人人都在追逐高科技、AI、電動車時，巴菲特卻在默默買下磚頭、家具和內衣。是的，你沒聽錯——磚頭、家具、內衣。在許多投資人眼中，這些產業早已過時，沒有高成長故事，也缺乏華麗的市場題材。但對巴菲特

經濟學人稱台灣匯率「生病」！辣媽直言報導3問題：哪個國家沒自己的難題

經濟學人說台灣病了，但盲從媒體才是投資真正的盲點。 這兩天，《經濟學人》把台灣放上封面，用很重的字眼說我們得了「台灣病」。文章一出，匯率震盪、社群炸鍋，大家開始緊張：台灣是不是要出事了？壽險業是不是很危險？我的美元資產怎麼辦？ 我把翻譯版本大致看完，第一個反應，並不是對台灣失望，而是覺得...這樣的敘述也太簡化了吧！

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

美股四大指數跌多漲少，不過跌幅不重。台股17日開高，盤中最高一度上漲326點至27,723點，台積電盤中最高上漲30元至...

股王信驊再飆天價領軍 這兩檔千金股也同寫新高紀錄

股王信驊（5274）受惠納入MSCI全球標準型指數成分股、第3季財報亮眼、AI伺服器需求持續強勁等利多激勵，17日股價再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。