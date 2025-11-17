沒亂花卻怎樣都存不到錢？靠薪水時代正在結束…投資是自保而非貪心

我常聽人說：「我沒亂花錢啊，怎麼還是存不到錢？」

真相是——你的錢正在被一個看不見的怪獸慢慢啃食。它不會發出聲音、不會發通知，但它每天都在你生活裡出現。那就是：通貨膨脹。

當我第一次體會通膨的威力，是在早餐店。以前一杯豆漿15元、蛋餅一份20元；現在同樣的組合就要100元。薪水好像沒變，但荷包卻明顯變輕……通膨就像空氣，隨時包圍著我們。你感覺不到它，但它的影響無所不在。它讓我們的薪水逐年失去購買力，也讓「努力工作就能致富」這句話，變成一種溫柔的錯覺。

如果你一年加薪3%，但通膨是4%，加薪不會讓你賺更多，反而是實質上變窮1%。通膨最可怕的地方就在於它「不痛不癢」，讓你在沒有感覺的情況下，被一點一滴剝奪財富。

薪水在倒退 生活在上漲

很多人把「物價上漲」當成商家貪心或政府失策，但我想告訴你：這其實是全球結構的結果。原物料價格、能源成本、供應鏈、人力市場——這些環節任一個震動，最終都會反映在你手上的發票上。

我以前也覺得，錢放銀行最安全。那段時間，我每個月努力定存，心想這樣總比投資安全吧？

直到有一天我算了一筆帳：一年期定存利率1.5%，但那年通膨率是2.6%。

這代表什麼？代表我辛苦存的錢，表面上變多了，實際購買力卻變低。通膨就像一個沉默的稅收機器，讓「不理財」的人自動繳稅。這稅，不用立法，不用催收，卻無法逃避。我們以為安全的地方，其實是最危險的地方。當我們什麼都不做、把錢放在帳戶裡看起來「穩穩的」，實際上是讓通膨怪獸每天咬掉一口，只是你沒感覺而已。

我常說，這是一場「安靜的破產」。沒有人會通知你，但十年後你會發現：你愈來愈努力，卻愈來愈不自由。

投資不是貪心 是自保

有一次我在演講上問聽眾：「你們覺得投資的目的是什麼？」

有人回答：「賺錢。」但我說，不。投資最重要的目的，是讓錢的成長速度比通膨更快。否則，你的薪水永遠追不上物價的腳步。投資不是冒險，而是抵抗。不投資，看似保守，其實是最激進的冒險。因為你在對抗的是整個經濟環境。

想像一下，如果你每年薪水成長2%，但生活成本成長4%，

想像一下，如果你每年薪水成長2%，但生活成本成長4%，

那麼就算你努力加班、接案、副業，也只是在補上被通膨偷走的那2%。當然，我不是要你立刻買股票、炒幣或追高基金。真正的投資，是先理解遊戲規則。先搞懂利率、通膨、貨幣政策，然後再選擇適合自己的節奏與工具——這樣你才不會被市場的情緒帶著走。

在《學校沒教的通膨真相》裡，我花了很多篇幅講「總體經濟」。不是要把你變成經濟學家，而是希望你別再被新聞標題嚇跑。當你理解經濟運作的邏輯，就會知道為什麼聯準會升息、為什麼美金走強會讓物價上漲、為什麼投資市場會突然翻盤。這些都不是巧合，而是通膨機制運轉的結果。

靠薪水的時代正在結束 靠資產的時代才開始

上一代人能靠努力、靠存錢、靠穩定工作買房、養家但我們這一代，面對的是「低利率、高物價、薪水停滯」的現實努力仍然重要，但「只努力」已經不夠。因為努力賺來的錢，會被通膨吃掉；只有讓錢學會「自己工作」，你才有機會不被時代拋下。

投資不是一夜致富，而是一種長期抗通膨的生活策略。你可以從最小的金額開始，ETF、基金、債券、外幣、房地產、甚至提升自己的專業技能——只要能讓錢的成長速度超過通膨，你就在往自由的方向前進。

別讓怪獸吃掉你的未來

通膨不可怕，可怕的是你沒有意識到它的存在。它不像地震颱風那樣劇烈，卻比任何災難都持久。你今天沒做選擇，明天它就替你做了選擇——那個選擇，通常是讓你變窮。

這不是一場投資比賽，而是一場時間競賽。你不需要比別人快，但必須比通膨快。當你懂得讓錢成為夥伴，而不是只依靠勞力，你就不再是那個被怪獸吃掉的受害者，而是能駕馭風險、掌握未來的人。

（本文摘自感電出版《學校沒教的通膨真相：從薪水變薄到物價飛漲，搞懂投資與資產配置，賺到財富自由的第一桶金》，作者：오건영）