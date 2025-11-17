股王信驊再飆天價領軍 這兩檔千金股也同寫新高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股早盤一度閃現27千金。中央社
股王信驊（5274）受惠納入MSCI全球標準型指數成分股、第3季財報亮眼、AI伺服器需求持續強勁等利多激勵，17日股價再發威，盤中衝達6,420元，再創歷史新高價，千金股也是上漲表態，除貿聯-KY（3665）、光聖（6442）盤中同步寫歷史新高價之外，早盤一度閃現27千金股。

信驊第3季財報亮眼，單季稅後純益12.14億元，季增93%、年增66.5%，每股純益（EPS）32.12元，創單季歷史新高；累計前3季稅後純益27.3億元，EPS達72.23元，大賺逾七7個股本，毛利率升至69.3%，年增5個百分點。

台股先前的高價是大立光（3008）2017年8月25日盤中創下的6,075元，信驊當時的最高股價為675元，時隔8年多，信驊股價衝上6,000元之外，更締造台股最高股價紀錄，17日以平盤5,965元開出後走高至6,420元，再刷新歷史新高，盤中漲幅逾3%。

信驊大漲，台股早盤一度閃現27千金，智邦（2345）及勤誠（8210）再挑戰千元關，一度衝達1,020元、1,015元，可惜並未站穩，千金股再回到25檔，不過，盤面上千金股仍是表現亮眼，貿聯-KY以1,560元開高後衝達1,665元，創歷史新高，盤中漲幅逾7%；光聖以1,020元開高後一度衝達1,085元，同樣寫天價紀錄，盤中漲幅逾8%。

信驊
