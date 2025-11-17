台股漲勢收斂回到27600點 記憶體族群相對強勢

經濟學人說台灣病了，但盲從媒體才是投資真正的盲點。 這兩天，《經濟學人》把台灣放上封面，用很重的字眼說我們得了「台灣病」。文章一出，匯率震盪、社群炸鍋，大家開始緊張：台灣是不是要出事了？壽險業是不是很危險？我的美元資產怎麼辦？ 我把翻譯版本大致看完，第一個反應，並不是對台灣失望，而是覺得...這樣的敘述也太簡化了吧！

