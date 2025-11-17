台股漲勢收斂回到27600點 記憶體族群相對強勢

快訊

中央社／ 台北17日電

台股今天開高漲逾300點，最高衝上27723.77點，電子類股扮演反攻要角，記憶體族群相對強勢，加權指數盤中震盪，回到27600點附近。

至10時50分，台股加權指數達到27641.64點，上漲244.14點，漲幅0.89%，成交金額新台幣3099.48億元；電子類股漲1.22%，金融類股跌0.53%。

電子權值股台積電美國存託憑證（ADR）上週五收高0.93%，今天盤中最高漲至1460元，漲幅超過2%；鴻海股價面臨修正，盤中最低235元，跌幅約2.49%。

記憶體缺貨題材帶動概念股回神，華邦電、十銓盤中觸漲停66.3元、156.5元；南亞科勁揚超過8%，廣穎上漲超過3%。

顯示卡廠青雲拿下美光記憶體與固態硬碟（SSD）代理權，通吃主機板和記憶體商機，青雲盤中觸漲停81.8元，成交量超過4000張。

市場傳出鴻海將領軍成立機器人聯盟，多檔概念股走強，樺漢今天盤中漲逾5%，最高299.5元；新代、鈞興-KY上漲超過4%，所羅門漲逾2%。

