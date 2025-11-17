經濟學人稱台灣匯率「生病」！辣媽直言報導3問題：哪個國家沒自己的難題

經濟學人說台灣病了，但盲從媒體才是投資真正的盲點。

這兩天，《經濟學人》把台灣放上封面，用很重的字眼說我們得了「台灣病」。文章一出，匯率震盪、社群炸鍋，大家開始緊張：台灣是不是要出事了？壽險業是不是很危險？我的美元資產怎麼辦？

我把翻譯版本大致看完，第一個反應，並不是對台灣失望，而是覺得...這樣的敘述也太簡化了吧！

經濟學人說得沒錯的那一半：台灣有幾個現象與難題

台灣經常帳順差，出口賺的錢遠高於進口；外匯存底從900億美元變成6000億美元；台北房價所得比高達16倍，超過紐約、倫敦；生產力成長真的快於薪資；壽險業確實有貨幣錯位的風險（新台幣負債、美元資產）...

但我覺得真正的問題，不是它講的那幾個「點」，而是它試著用一條簡單的因果來敘述「匯率壓低 → 整組害了了」。

台灣的匯率與利率錯綜複雜

台灣的錢是真的很多，而這些錢怎麼來的？又怎麼去化？

1.出口持續賺錢、儲蓄率太高、投資太少

台灣的家庭儲蓄跟其他國家比較起來，相對高。當你「賺多、花少、投資不多」，錢當然就先暫放在銀行。

2.台灣可投資標的太少

身為一個散戶，你要把多的錢放哪裡？股票嗎？但股票價格震盪劇烈，大多人不可能把多數資產都放在股票。保守的投資人，還是偏好定存，或是保單。

你放在定存，或是保單的時候。而當銀行、壽險收到你們的錢，當然也需要投資，才能付利息給你們。但要他們投資什麼呢？

最穩當的方式，就是投資台幣計價的債券。但台灣公債、公司債發行量根本不夠這些投資的需求。這麼多的錢需要投資，而可以投資的標地又這麼少，利率怎麼高得起來呢？

你們可以想見10年期的台灣公債利率，只有1.29%嗎？（2025年11月14日的資料），跟定存差不多了，我們怎麼可能把全部的錢都拿去買台灣債券呢？是不是連通膨都無法打敗？

那銀行、壽險或者我們一般散戶投資人，想要投資比較穩健的債券，只能到海外去找標的了。

看看現在美債利率短天期的也有4%, 長天期的公司債甚至有5-6%這麼多。 這就難怪為什麼很多人，投資機構，會將台幣換成美金，去買外幣保單、海外基金、海外ETF。

如果想是想把錢留在台灣，房地產就是一個被優先考量的標的了，也不斷推升了房價。

3.壽險只是其中一條「水管」 不是唯一的問題

不是只有壽險把錢放到海外，台灣個人的海外基金部位也很大。光是台灣發行的債券ETF規模這兩年爆增到3.2兆台幣，其中約47%是散戶投資人。

這些還沒包括海外基金或是直接投資美股、美債。資金本來就會流向收益比較高的資產。

經濟學人漏掉最關鍵的一件事：政治現實

文章裡講得很輕鬆：台幣應該升值、利率應該正常化、政府應該重新分配成果，這一切談何容易呢？

台幣大升？壽險資產受傷、出口企業被打、個人美元投資人也中箭。利率大升？房市急凍，銀行收取資金成本也升高，企業籌資也變貴。

看完的時候...我就想說「啊..然後呢？」那我從這次報導學到什麼？

曾經學生時代，我把這些外媒當成是非常重要的資訊，用螢光筆畫線，努力學習。甚至會用這些雜誌來質疑自己的國家「外媒都這麼說了！你還不檢討？」、「外媒這樣講，投資是不是要調整？」但...現在我不會也不能把任何一家媒體，哪怕是歷史悠久，有聲望的《經濟學人》，當成唯一真理。

經濟學人在國際上很有影響力，它的框架、資料、角度都可以參考；但它也有它的立場、它的偏好、也有它的局限，台灣本身的複雜度，比一篇封面故事講得多得多。

對投資人來說，最危險的不是「不知道」，而是看到一篇外媒報導就以為自己掌握所有真相，然後急著調整美元部位、房產決策、或ETF配置。

我們更需要的是：多看幾個角度，多問幾個為什麼。把國外媒體當工具，而不是當教科書或是投資唯一準則。台灣確實有自己的難題，但請問哪個國家不是呢？

投資一定有風險，我們試著在這可承受的亂流中，學到經驗，並且從市場賺取報酬。

但我們不需要被別人的故事嚇到，而需要在每次機會中學習，增加自己的判斷能力。

明天股匯市開盤，應該會震盪吧！ 請大家不要過度驚慌，但可以持續多方參考不同資訊，才能做出最適合自己的投資決策。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。