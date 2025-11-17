快訊

美元指數有撐 新台幣匯價震盪區間擴大至1.41角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美國12月降息機率降至45%，壓抑美股、但支撐美元指數。圖／本報系資料照片
受美股高估值擔憂及聯準會鷹派言論影響，12月降息機率降至45%，壓抑美股、但支撐美元指數。今早美元指數在99.4附近相對有撐，新台幣匯價 31.13元開盤，小升2分，但10點後由升轉貶，匯價觸31.165，貶值1.5分。開盤一個半小時內震盪區間擴大至1.41角。

隨堪薩斯Fed分行總裁Schmid指出在制定政策時傾向更關注通膨數據，對通膨擔憂不限於關稅，進一步降息將對通膨產生持久影響，認為勞動市場的問題在於技術結構的轉變和移民政策影響，降息對勞動市場的裂痕影響甚微。

達拉斯Fed分行總裁Logan（明年票委）表示擔心通膨過高而且呈現上升趨勢，在看到有充分證據表明通膨回到2%目標之前，認為適度限制性政策為合適，除非通膨下降速度快於預期，認為很難支持12月會議再度降息。

通膨 降息
巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

當市場上人人都在追逐高科技、AI、電動車時，巴菲特卻在默默買下磚頭、家具和內衣。是的，你沒聽錯——磚頭、家具、內衣。在許多投資人眼中，這些產業早已過時，沒有高成長故事，也缺乏華麗的市場題材。但對巴菲特

經濟學人稱台灣匯率「生病」！辣媽直言報導3問題：哪個國家沒自己的難題

經濟學人說台灣病了，但盲從媒體才是投資真正的盲點。 這兩天，《經濟學人》把台灣放上封面，用很重的字眼說我們得了「台灣病」。文章一出，匯率震盪、社群炸鍋，大家開始緊張：台灣是不是要出事了？壽險業是不是很危險？我的美元資產怎麼辦？ 我把翻譯版本大致看完，第一個反應，並不是對台灣失望，而是覺得...這樣的敘述也太簡化了吧！

