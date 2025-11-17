美元指數有撐 新台幣匯價震盪區間擴大至1.41角

受美股高估值擔憂及聯準會鷹派言論影響，12月降息機率降至45%，壓抑美股、但支撐美元指數。今早美元指數在99.4附近相對有撐，新台幣匯價 31.13元開盤，小升2分，但10點後由升轉貶，匯價觸31.165，貶值1.5分。開盤一個半小時內震盪區間擴大至1.41角。

隨堪薩斯Fed分行總裁Schmid指出在制定政策時傾向更關注通膨數據，對通膨擔憂不限於關稅，進一步降息將對通膨產生持久影響，認為勞動市場的問題在於技術結構的轉變和移民政策影響，降息對勞動市場的裂痕影響甚微。

達拉斯Fed分行總裁Logan（明年票委）表示擔心通膨過高而且呈現上升趨勢，在看到有充分證據表明通膨回到2%目標之前，認為適度限制性政策為合適，除非通膨下降速度快於預期，認為很難支持12月會議再度降息。