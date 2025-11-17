SCFI 連二跌 法人對海運股評價為中立

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國際海運市場運價指數SCFI截至上周為止，為1,451.38點，較前一周下跌2.9%，為連二周下跌，其中，美東線周跌8.7%、美西線周跌17.5%，歐洲線則上漲7.1%。法人機構表示，第4季為需求淡季，加上美中關稅變動幅度不大，對於運輸需求刺激效果有限，對海運股評價為中立。

法人機構表示，隨航商未有進一步減艙計畫，加上需求未明顯復甦，美國線回跌至近五周來的低點，其中，美西線再度回到損平點附近；歐洲線受惠於年底合約價談判，運價走勢相對有撐。且第4季為需求淡季，加上美中關稅變動幅度不大，對於運輸需求刺激效果有限，短期內運價將於損平點之上震盪，後續持續觀察年底歐洲線合約換約、農曆年前等時點能否為運價帶來漲價契機。

另外，也有分析師指出，由於第4季為歐美線淡季，現在出貨已趕不上聖誕假期，明年第1季貨物預計12月中下旬才會開始出貨，因此即使船公司已減少艙位控制供給，目前美國線裝載率僅平均約70%，預期11月中的漲價計畫將難以實現。

歐洲線上揚主因現貨價格貼近船公司營運損平點，加上適逢長約談判期，船公司意圖拉抬現貨價格以利長約談判。

展望未來，因2026年農曆春節較往年延後，預期至年底前貨運需求仍舊低迷，且2026年貨櫃航運產業新增運力供給仍多；在運價連續下跌且行業供需結構不利運價下，營運缺乏成長動能，因此，維持海運股中立看法。

