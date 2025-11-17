台股早盤漲逾200點挑戰短期均線 台積電漲20元開1,450元

台股17日開盤指數上漲203點，開盤指數為27,600點；隨後維持高檔震盪。台積電（2330）開盤價1,450元開出，上漲20元。

統一投顧表示，由於部分投資人質疑AI股估值偏高、且美國聯準會12月降息機率大減，使台股加權指數跟隨美股回落，上週週線跌253.91點，週線連2黑K，周振幅達904點。

本周關注Nvidia財報，以降低市場對AI泡沫的擔憂，觀察FactSet的資料顯示，在華爾街追蹤輝達這檔股票的66位分析師中僅1人看空，60位分析師給輝達買進或表現優越的好評，其餘5人給中立評等。加上台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）近期法說會上皆表示第四季與明年AI訂單火爆，預估AI趨勢不變，指數震盪盤堅，年底前仍有望挑戰新高。

美國總統川普調降牛肉、咖啡以及數十種農產品和食品的關稅，不只延續逐步脫離極大化關稅政策的趨勢，象徵對等關稅大倒退，同時也在尋求方式以回應美國民眾對生活成本的擔憂。新行政命令規定，減免關稅將追溯至11月13日凌晨12時01分生效。新的豁免措施則適用於所有國家輸入的相關食品，不再限於與華府達成協議的國家。

技術面來看，台股上週五MACD指標的綠柱體明顯放大，顯示空頭動能持續增強；KD指標則向下，其中K值收在29點，已跌破關鍵的30點支撐線，RSI相對強弱指數也同步向下，代表賣壓尚未完全釋放。

整體而言，台股指數目前持續修正季線乖離，短線上偏震盪走勢，但年底前仍看好指數創新高。