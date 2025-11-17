快訊

台股早盤漲逾200點挑戰短期均線 台積電漲20元開1,450元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股17日開盤指數上漲203點，開盤指數為27,600點；隨後維持高檔震盪。台積電（2330）開盤價1,450元開出，上漲20元。

統一投顧表示，由於部分投資人質疑AI股估值偏高、且美國聯準會12月降息機率大減，使台股加權指數跟隨美股回落，上週週線跌253.91點，週線連2黑K，周振幅達904點。

本周關注Nvidia財報，以降低市場對AI泡沫的擔憂，觀察FactSet的資料顯示，在華爾街追蹤輝達這檔股票的66位分析師中僅1人看空，60位分析師給輝達買進或表現優越的好評，其餘5人給中立評等。加上台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）近期法說會上皆表示第四季與明年AI訂單火爆，預估AI趨勢不變，指數震盪盤堅，年底前仍有望挑戰新高。

美國總統川普調降牛肉、咖啡以及數十種農產品和食品的關稅，不只延續逐步脫離極大化關稅政策的趨勢，象徵對等關稅大倒退，同時也在尋求方式以回應美國民眾對生活成本的擔憂。新行政命令規定，減免關稅將追溯至11月13日凌晨12時01分生效。新的豁免措施則適用於所有國家輸入的相關食品，不再限於與華府達成協議的國家。

技術面來看，台股上週五MACD指標的綠柱體明顯放大，顯示空頭動能持續增強；KD指標則向下，其中K值收在29點，已跌破關鍵的30點支撐線，RSI相對強弱指數也同步向下，代表賣壓尚未完全釋放。

整體而言，台股指數目前持續修正季線乖離，短線上偏震盪走勢，但年底前仍看好指數創新高。

美國聯準會 台股指數 關稅
延伸閱讀

台積電AI營收衝兆元大關 訂單能見度直達2028年

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」

相關新聞

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

台股上周痛失月線，隨美股回穩，加上國家隊出手，以及法人圈看好第4季上市櫃獲利有望上看1.2兆元，伴隨輝達財報會議釋出正向...

投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

台股加權指數上周失守月線大關後，雖有國家隊進場消化部分壓力，但在台積電ADR等AI領頭羊，股價面臨季線保衛戰中，法人指出...

蔡明彥專欄／生技、塑化族群 伺機布局

上周五（14日）台股隨前一日美股大跌而重挫。分析下跌原因，主要是美國政府雖然重啟，但由於關門過久，經濟數據斷鏈，市場研判...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 聚光

台股上周五（14日）受美股大跌、科技類股走弱、台積電ADR跌近3%影響，指數跳空下跌，在外資賣壓沉重，加上跌破月線，盤中...

國家隊動了 台股本周吹反攻號角

外資年終結帳賣壓登場、美股深陷人工智慧（ＡＩ）估值過高風暴拖累，台股在上周痛失月線後，隨美股回穩、輝達財報將釋出亮眼佳績...

