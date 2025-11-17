美科技股反彈 投顧：台股技術指標偏向整理

美國科技股14日反彈，那斯達克指數收漲30.23點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.93%。投顧分析，鴻海本週科技日將宣布與OpenAI合作、輝達19日將公布財報，支撐台股盤勢，但技術指標偏向整理，外資期貨空單達3萬口以上，預期台股短線維持高檔震盪。

美股道瓊工業指數14日終場下跌309.74點，或0.65%，收在47147.48點；標準普爾500指數下跌3.38點，或0.05%，收在6734.11點；以科技股為主的那斯達克指數上漲30.23點，或0.13%，收在22900.59點；費城半導體指數下跌7.537點，或0.11%，收在6811.199點。

台股14日開低震盪，終場重跌506.06點，收在27397.50點，跌幅1.81%，失守月線27865點；台股上週跌253.91點或0.92%，週線連2黑。

三大法人14日合計賣超新台幣838.4億元。其中，外資及陸資賣超603.99億元，創今年單日第3高金額，已連11個交易日賣超；自營商賣超188.39億元，投信賣超46.02億元。

產業訊息部分，主機板與顯示卡廠技嘉今年前3季每股盈餘13.77元創歷史次高，人工智慧（AI）伺服器訂單已看到2026年底，將持續在台灣、馬來西亞及美國等地擴產；明年整體營運目標維持年增雙位數百分比，資本支出上看10億元到12億元。

散熱廠雙鴻董事長林育申14日出席法人說明會表示，明年「液冷散熱市場會很有看頭」，液冷散熱滲透率持續提高，除了水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold），雙鴻的In-row CDU（列間冷卻分配單元）明年量產，樂觀預估2026年營收年成長率將超過50%。