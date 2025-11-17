國家隊動了 台股本周吹反攻號角

外資年終結帳賣壓登場、美股深陷人工智慧（ＡＩ）估值過高風暴拖累，台股在上周痛失月線後，隨美股回穩、輝達財報將釋出亮眼佳績及正向展望，市場專家預期，台股本周有望吹起反攻月線的號角。

雖美股深陷ＡＩ估值風暴，但上周五跌勢已開始收斂，那斯達克指數甚至在盤中跌破季線後，終場翻紅上漲百分之○點一，台積電ＡＤＲ也破底後翻紅上漲百分之○點九，搭配國家隊的八大公股行庫在上周五大盤跌破月線，當日即進場買超一三三億元，為今年來第五大單日買超，使得行情跌深反彈的可能性已大增。

儘管許多分析師對後市看法仍偏謹慎保守，主要原因集中在美國多項重要經濟數據將在本周陸續公布，包括九月就業數據能在本周發布，美國商務部預計廿六日公布十月個人收入、支出及個人消費支出物價指數年率。

而國際大行也預測聯準會在十二月十、十一日利率會議前，將能獲取九月就業、通脹、零售銷售及第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）初值等完整數據，但可否即時取得十月及十一月就業數，市場保守看待，目前市場對十二月降息的預期已降至百分之四十四，恐不利後續資金動能。

不過，富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，雖國際總體經濟不佳，但上市櫃公司第三季獲利達一點二五兆元，創歷史單季新高紀錄，目前法人圈在第四季展望上，預期整體台股單季獲利有機會持續突破一兆元、維持在一點一至一點二兆元下，基本面將是台股支撐。

台新投顧總經理江浩農、華南投顧董事長呂仁傑也指出，台股在國家隊進場表態後，本周重要的多空關鍵，將在本周輝達財報上，若Blackwell新品放量速度超出市場預期，有望帶動台股展開新一波反彈攻勢。