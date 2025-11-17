投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股多空戰，關鍵三點位。記者余承翰／攝影
台股多空戰，關鍵三點位。記者余承翰／攝影

台股加權指數上周失守月線大關後，雖有國家隊進場消化部分壓力，但在台積電ADR等AI領頭羊，股價面臨季線保衛戰中，法人指出，大盤下檔包括「27,373」、「26,764」、「26,225」等三組關鍵數字（點位），將是後市多空必爭之地。

分析師指出，雖上周五美股回穩，但台股在外資結帳賣壓隱憂中，近期後市宜留意三組關鍵數字。首先是「27,373」前波（11月5日）低點。倘若失守，意味台股本波探底格局未結束。

其次是「26,764」本波最大量區（10月14日6,831億元）的低點國家隊須堅守，若失守，後續將有高達數千億元的套牢賣壓會干擾行情；第三則是季線26,225點不宜失守，若遭摜破，意味中線多空格局將發生改變。

綜合多家大型法人機構的意見，台股本周後市的主要多空焦點，包括輝達、台積電ADR等AI焦點股，雖在上周五盤中跌破季線後反彈，但包括CSP龍頭的Meta則失守所有均線，甲骨文等波段大漲的個股則多回到起漲點附近，顯示AI估值疑慮仍未消除，輝達、台積電ADR的季線保衛戰登場。

其中，若台積電（2330）現貨價跟隨ADR腳步，來到季線1,338元附近尋求支撐，以現貨價每漲跌1元影響大盤8.5點來看，大盤將面臨約780點的損失。

此外，外資年終結帳賣壓已出籠，由10月台股大漲2,412點、但外資全月卻賣超991億元，而11月賣超進一步擴大至2,123億元下，二者合計已賣超3,114億元，且由過往外資年終結帳動作多在12月上旬才會告一段落，經理人開始結算全年績效等獎金下，意味外資自目前至12月上旬多處在易賣難買的階段，也將成為大盤一大壓力來源。

降息變數再起…台股周線連二黑 往下回測風險增 短線需留意波動擴大

樂觀看待台股年底行情

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

投資大咖上季操盤 最愛輝達 大幅減碼CoreWeave

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

台股上周痛失月線，隨美股回穩，加上國家隊出手，以及法人圈看好第4季上市櫃獲利有望上看1.2兆元，伴隨輝達財報會議釋出正向...

三科技廠法說 營運受矚目

特用化學品廠新應材（4749）、電子紙龍頭大廠元太，及測試介面廠穎崴，將分別於17日、19日及20日應邀、舉辦法說會，說...

蔡明彥專欄／生技、塑化族群 伺機布局

上周五（14日）台股隨前一日美股大跌而重挫。分析下跌原因，主要是美國政府雖然重啟，但由於關門過久，經濟數據斷鏈，市場研判...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 聚光

台股上周五（14日）受美股大跌、科技類股走弱、台積電ADR跌近3%影響，指數跳空下跌，在外資賣壓沉重，加上跌破月線，盤中...

國家隊動了 台股本周吹反攻號角

外資年終結帳賣壓登場、美股深陷人工智慧（ＡＩ）估值過高風暴拖累，台股在上周痛失月線後，隨美股回穩、輝達財報將釋出亮眼佳績...

