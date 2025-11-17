台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

台股上周痛失月線，隨美股回穩，加上國家隊出手，以及法人圈看好第4季上市櫃獲利有望上看1.2兆元，伴隨輝達財報會議釋出正向展望可期，市場專家看好，大盤本周有望吹反攻月線號角。

雖美股深陷AI估值風暴，但上周五（14日）跌勢已開始收斂，那斯達克指數甚至在盤中跌破季線後，終場翻紅上漲0.1%，台積電ADR也破底後翻紅上漲0.9%，搭配國家隊的八大公股行庫在上周五大盤跌破月線，當日即進場買超133億元，為今年來第五大單日買超，使得行情跌深反彈的可能性已大增。

儘管許多分析師對後市看法仍偏謹慎保守，主因集中在美國多項重要經濟數據將在本周陸續公布，包括美國勞工部預計9月就業數據能在本周發布，美國商務部將預計11月26日公布10月個人收入、支出及PCE價格指數。

而國際大行也預測聯準會在12月10、11日利率會議前，將能獲取9月就業、通膨、零售銷售及第3季GDP初值等完整數據，但可否即時取得10月及11月就業數，乃不無疑問下，目前市場對12月降息的預期已降至44%，恐不利後續資金動能。

不過，富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，雖國際總體經濟不佳，但上市櫃公司第3季獲利達1.25兆元，創單季新高，目前法人普遍預期，本季台股獲利有機會持續突破1兆元、維持在1.1兆至1.2兆元，基本面將是台股下檔強而有力支撐。

雖11月下旬起，包括消費電子等產業將進入傳統淡季，但今年在AI需求強勁支撐下，台積電（2330）10月營收再寫歷史新高，加上組裝、散熱、伺服器等AI大型電子權值股獲利，有望維持第3季高峰。同時，傳產維持谷底復甦的趨勢，僅金融股在現金股利等入帳旺季結束、獲利將較第3季下滑。

台新投顧總經理江浩農、華南投顧董事長呂仁傑也指出，台股在國家隊進場表態後，本周多空關鍵，在於輝達將公布的財報。目前市場預期營收約545億美元、每股獲利（EPS）約1.23美元，焦點在於AI與資料中心需求是否持續強勢。