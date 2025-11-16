接軌IFRS專區 更新路徑圖

根據推動我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖規劃，全體上市櫃公司分三階段適用，第二階段為實收資本額達50億元以上但未達100億元上市櫃公司適用IFRS永續準則，於2027年起適用，必須於2028年申報。

因應第二階段公司今年第4季啟動導入計畫，接軌專區已依導入計畫各階段應執行項目、重要產出、提報董事會與申報等時程，更新至第二階段公司之「專屬路徑圖」，歡迎企業多加利用。

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS永續揭露準則宣導會」，已於臺北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程。

櫃買中心指出，本次宣導會以 IFRS S2氣候相關揭露為核心，將準則內容透過四個行業別範例具體呈現，同時分享近年企業在實務導入過程中常見的疑問與挑戰。同時介紹第二階段公司適用導入計畫之時程及各階段應執行步驟等，協助企業深入理解準則精神與架構，並掌握未來年報永續相關財務資訊專章之編製原則、過渡規定及申報期限等。

接軌IFRS永續揭露準則專區（網址： https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊一站式服務。