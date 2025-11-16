接軌IFRS專區 更新路徑圖

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據推動我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖規劃，全體上市櫃公司分三階段適用，第二階段為實收資本額達50億元以上但未達100億元上市櫃公司適用IFRS永續準則，於2027年起適用，必須於2028年申報。

因應第二階段公司今年第4季啟動導入計畫，接軌專區已依導入計畫各階段應執行項目、重要產出、提報董事會與申報等時程，更新至第二階段公司之「專屬路徑圖」，歡迎企業多加利用。

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS永續揭露準則宣導會」，已於臺北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程。

櫃買中心指出，本次宣導會以 IFRS S2氣候相關揭露為核心，將準則內容透過四個行業別範例具體呈現，同時分享近年企業在實務導入過程中常見的疑問與挑戰。同時介紹第二階段公司適用導入計畫之時程及各階段應執行步驟等，協助企業深入理解準則精神與架構，並掌握未來年報永續相關財務資訊專章之編製原則、過渡規定及申報期限等。

接軌IFRS永續揭露準則專區（網址： https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊一站式服務。

櫃買中心 臺灣期貨交易所
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財管2.0浪潮 公股銀搶進億元高資產商機

李四川競選團隊成形？劉和然：市政一步一腳印

淡江大橋明年通車 民代質疑：市府擘畫八里觀光藍圖實際荒煙蔓草

永續揭露宣導 回響熱烈

相關新聞

投資人注意！台股多空對決 三個關鍵點位決定後市

台股加權指數上周失守月線大關後，雖有國家隊進場消化部分壓力，但在台積電ADR等AI領頭羊，股價面臨季線保衛戰中，法人指出...

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

台股上周痛失月線，隨美股回穩，加上國家隊出手，以及法人圈看好第4季上市櫃獲利有望上看1.2兆元，伴隨輝達財報會議釋出正向...

三科技廠法說 營運受矚目

特用化學品廠新應材（4749）、電子紙龍頭大廠元太，及測試介面廠穎崴，將分別於17日、19日及20日應邀、舉辦法說會，說...

蔡明彥專欄／生技、塑化族群 伺機布局

上周五（14日）台股隨前一日美股大跌而重挫。分析下跌原因，主要是美國政府雖然重啟，但由於關門過久，經濟數據斷鏈，市場研判...

一周盤前股市解析／PCB、電力能源 聚光

台股上周五（14日）受美股大跌、科技類股走弱、台積電ADR跌近3%影響，指數跳空下跌，在外資賣壓沉重，加上跌破月線，盤中...

國家隊動了 台股本周吹反攻號角

外資年終結帳賣壓登場、美股深陷人工智慧（ＡＩ）估值過高風暴拖累，台股在上周痛失月線後，隨美股回穩、輝達財報將釋出亮眼佳績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。