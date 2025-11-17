聽新聞
一周盤前股市解析／PCB、電力能源 聚光

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（14日）受美股大跌、科技類股走弱、台積電（2330）ADR跌近3%影響，指數跳空下跌，在外資賣壓沉重，加上跌破月線，盤中反彈有氣無力，終場下跌506點、以27,397點作收。

統一投顧協理陳晏平表示，美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多，有利於台股年底前挑戰新高。然台股連續多日28,000點關卡得而復失、外資期貨空單增加等，影響投資人情緒。台股短線高檔震盪，資金往中小型題材股輪動，待技術指標整理後，年底前伺機挑戰新高。

操作上，建議以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。

台新投顧協理范婉瑜表示，由於市場仍擔憂美國科技股估值已高，AI泡沫陰霾未散，台股也受其影響，目前資金有輪動至非電子族群的現象，預期日後資金輪動的態勢將持續，指數維持震盪格局。短線操作上，可多留意記憶體、被動元件、玻纖布、製鞋、塑化等族群。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股上周雖受美股回檔拖累，但預期在上市櫃公司獲利與展望等基本面帶動下，逢低仍可望有所支撐，短線族群留意記憶體、PCB，維持選股不選市、汰弱留強策略。

台股 短線 美國
