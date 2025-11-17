蔡明彥專欄／生技、塑化族群 伺機布局

上周五（14日）台股隨前一日美股大跌而重挫。分析下跌原因，主要是美國政府雖然重啟，但由於關門過久，經濟數據斷鏈，市場研判Fed 12月降息機率降低；加上接近年底法人結帳賣壓出籠，今年漲多的科技類股成為獲利了結調節的主要標的。

外資在台持股主要是科技股，在外資轉空下，台積電（2330）11月初也出現9月2日走強以來首度轉弱跡象，其高權重自然壓抑台股上周走勢。

雖然近期市場下修Fed年底前再降息的預期，然而由於FOMC明年將有四個委員變動，研判川普低利率的政策在他提名的委員就任後，目前「票委鷹、鴿結構」將轉向，所以短期不降息恐醞釀後續更大、更快速降息的期待，仍有利往後股市多頭走向。

另一方面，近期美元指數底部日漸浮現，看空美元者恐面臨相當壓力。由於川普對等關稅談判均要求日、韓及台灣等對美主要貿易出超國要增加對美國直接投資，加上歐洲也被要求重整軍備，會增加對美軍購，因此美元後續潛在需求看增；且天才法案過關後，穩定幣來勢洶洶，預期也會對美元帶來支撐，美元轉強研判也有利美股後勢。

展望台股後勢，台積電還是多空大方向觀察的重點。就短期來看，台積電高階製程以及封裝產能依然吃緊，業績展望並無太大變化；但拉長時間到明年下半年以及2027年來看，有兩個潛在變數值得留意。

首先，高通發表財報時，CEO表示明年三星採購量將減少三成，顯示三星投入超過三年的GAA製程良率已經達到量產標準。這一代以2~3奈米技術開發的新AP效能如何？是否已解決為消費者詬病多年的散熱問題？就待明年初Galaxy S26新機發表便知。

一旦效能令市場驚豔，三星的晶圓代工部門可望再度吸引目前單押台積電代工的IC大廠目光。畢竟，多元下單、減少單一供應商風險是每家廠商都希望的。

其次，CUDA是NVIDIA主宰AI晶片的關鍵之一，近期除大陸AI晶片龍頭寒武紀發表新款轉換軟體，宣稱可讓陸系AI工程師運用本土AI晶片開發過程無痛轉換、順利銜接。

幾乎在同時間，微軟也發表了一款CUDA相容軟體，同樣宣稱可以讓工程師順利轉換在CUDA環境開發的系統到其他非NVDIA晶片應用上，有利於非NVIDIA晶片供應商未來接單。

短期間主要AI晶片設計業者下單依然在台積電，但拉長時間來看，若陸系較便宜的AI晶片方案如黃仁勳擔心的在全球南方國家推展開，從而帶動對陸系便宜AI晶片的需求，最後終將侵蝕到美系業者目前在AI晶片的主導地位，從而動搖台積電在AI晶片代工幾近獨占的優勢。

由於美股已跌入CNN貪婪與恐慌指標的極端恐慌區，加上通膨即使沒數據可參考，但美國房價持續下滑，CPI權重最高的租金趨勢看跌； 而Fed關注的PCE數據，隨AI取代人力跡象日益明顯，讓PCE降不下來的薪資漲勢恐怕也是強弩之末，預期美股消化完年終賣壓後，隨著企業獲利依舊成長、資金又充沛，多頭重掌大旗的時機預期不遠。

台股短線操作建議，可留意集團作帳以及籌碼相對乾淨的生技、塑化等低基期族群；AI類股基本面雖沒變，但建議待台積電落底之後再進場，風險較低。（作者是群益投顧董事長）