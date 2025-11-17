就市論勢／記憶體、被動元件 可留意

盤勢分析

輝達將於19日公布財報，市場視為AI產業風向球。華爾街共識是：H100與H200晶片旺盛需求，資料中心上季營收165億美元至170億美元，每股純益介於4.8美元至4.9美元，均大幅超越財測。本季營收展望市場共識是215億美元至220億美元，若上調營收展望，則為後市樂觀利多。

從輝達執行長黃仁勳近期樂觀言論推估，輝達應有機會略為提高本季營收財測。展望則聚焦三點：B100／B200需求、高頻寬記憶體（HBM和）CoWoS供應鏈瓶頸，以及中國大陸市場受美國出口禁令影響，均牽動全球科技股後市。

台灣指標AI股動態方面，鴻海科技日（HHTD25）本周五（21日）起一連舉辦兩天，聚焦AI落地應用與機器人，包括AI Factory、FoxBrain台灣本土大語言模型、智慧平台等發展，也是鴻海（2317）與輝達深度合作的代表。

傳產部份，台塑集團積極轉型「多角化、綠色能源與高值化」，10月起台塑三寶陸續公告處分南亞科股票，第3季是石化景氣循環谷底，台塑、南亞、台化籌碼安定，以經驗法則判斷，年底有機會出現一波反彈。

投資建議

美國科技股進入AI泡沫論戰：消息面多變，基本上AI公司的執行長不可能說AI不好，比較直接來看就是所有AI股面臨震撼教育，優勝劣敗。

指數屢屢出現開低走高現象，外資調節權值股，內資以中小型成長股2026年展望進行加碼，這種法人年底作帳標的集中在AI供應鏈，包括PCB、被動元件、先進封測、記憶體，以及績優傳產股。