AI獲利強…輝達財報將出爐 法人：台股整理後有望再攻

台股上周28000點爭奪戰多空雙方各有勝負，不過從台股走勢來看，指數經歷兩周的高檔掙扎，最終一根長黑打破僵局，短線轉空。技術指標也呈現繼續探底的現象，過去小跌就反彈的格局被打破，有利籌碼沉澱與消除搶短。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉認為，短線震盪機率雖加大，資金往非人工智慧（AI）與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。

永豐金證券表示，本周輝達將公布財報，過去財報雖然能優於分析師預期，但是市場往往提前反應，而如今美國科技股回檔，已經壓低市場期待，有利股價反映基本面。

郭明玉指出，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股也面臨修正，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強，且AI需求方興未艾，包括企業對於AI投資上升但並沒有達到過去泡沫高峰，企業獲利也具有持續性未出現轉折下滑，更重要的是，已見到2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。

此外，上周五台股長黑跌破月線與整理區間，打破多空僵局，雖然短期不利，但是也讓短線客退場。

總結而言，永豐金證券分析，AI發展仍有長線趨勢，但是進入調整期，建議投資人還是應該長線布局，績優股回檔可以從容買進。另外資金短期往傳產股發展，注意應股價變化，不宜久抱。指數區間看26500點至27800點。