降息變數再起 台股周線連二黑 往下回測風險增 短線需留意波動擴大

加權指數上周五下跌506點，收在27,397點，成交量約6,145億元。籌碼面部分，三大法人賣超839.7億元，其中外資現貨賣超603.9億元，淨空單增加3,081口至34,595口。投信賣超47.4億元，自營商賣超188.3億元。上周下跌253點，跌幅0.9%，周線連二黑。

永豐期貨指出，在降息預期明顯轉弱的背景下，美股承受壓力並出現回檔，而台股上周五順勢開低後即便量能不如上周四龐大，依然呈現出明顯的偏弱結構，最關鍵的訊號是台幣持續走貶，反映外資短線資金有撤離跡象，這與過去外資淨賣超、匯率走貶同步的典型模式一致，使大盤在高檔更難企圖向上挑戰兩萬八。

台股近期反覆在區間中掙扎，根源在於市場對年底降息的押注已提前反應，10月行情多半已把12月降息的利多吃掉，因此現在除了降息之外幾乎沒有新題材能支撐指數再往上攻，尤其美國降息機率從原先偏高的水準滑落至更接近五五開，讓全球風險情緒從先前的樂觀逐步轉向保守。若加上台幣貶值與外資賣超，等於政策面無新支撐、資金面偏弱、匯率面走貶三重壓力同時發生，使得盤勢往下回測的風險遠高於向上突破。

技術面上，永豐期貨分析，由於10月行情已提前反映利率寬鬆，9月利率決議前後的區間將成為市場自然的回測位置，畢竟目前正價差不明顯、期貨無積極多方布局、情緒面也出現反轉，當利多被提前消化、利空逐步累積時，大盤回到前一個政策關鍵區間並非過度悲觀，而是一種機率偏高的修正路徑。上周五的盤面雖不算重挫，但整體架構已透露出資金撤退、情緒降溫與利多鈍化的訊號，只要降息預期再被壓低，回測9月價位的機率將快速上升，短線需高度留意波動擴大的可能性。