快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

降息變數再起 台股周線連二黑 往下回測風險增 短線需留意波動擴大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五下跌506點，收在27,397點，成交量約6,145億元。籌碼面部分，三大法人賣超839.7億元，其中外資現貨賣超603.9億元，淨空單增加3,081口至34,595口。投信賣超47.4億元，自營商賣超188.3億元。上周下跌253點，跌幅0.9%，周線連二黑。

永豐期貨指出，在降息預期明顯轉弱的背景下，美股承受壓力並出現回檔，而台股上周五順勢開低後即便量能不如上周四龐大，依然呈現出明顯的偏弱結構，最關鍵的訊號是台幣持續走貶，反映外資短線資金有撤離跡象，這與過去外資淨賣超、匯率走貶同步的典型模式一致，使大盤在高檔更難企圖向上挑戰兩萬八。

台股近期反覆在區間中掙扎，根源在於市場對年底降息的押注已提前反應，10月行情多半已把12月降息的利多吃掉，因此現在除了降息之外幾乎沒有新題材能支撐指數再往上攻，尤其美國降息機率從原先偏高的水準滑落至更接近五五開，讓全球風險情緒從先前的樂觀逐步轉向保守。若加上台幣貶值與外資賣超，等於政策面無新支撐、資金面偏弱、匯率面走貶三重壓力同時發生，使得盤勢往下回測的風險遠高於向上突破。

技術面上，永豐期貨分析，由於10月行情已提前反映利率寬鬆，9月利率決議前後的區間將成為市場自然的回測位置，畢竟目前正價差不明顯、期貨無積極多方布局、情緒面也出現反轉，當利多被提前消化、利空逐步累積時，大盤回到前一個政策關鍵區間並非過度悲觀，而是一種機率偏高的修正路徑。上周五的盤面雖不算重挫，但整體架構已透露出資金撤退、情緒降溫與利多鈍化的訊號，只要降息預期再被壓低，回測9月價位的機率將快速上升，短線需高度留意波動擴大的可能性。

降息 外資
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

樂觀看待台股年底行情

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

陸LPR利率可能下調 穩定房地產市場並提振經濟活力

法人：今年台股企業獲利成長率將上修 明年可望逐季成長

相關新聞

超賺優質股 跟著法人買 健策、京元電等明年有望更上層樓

科技股高估值、美國降息恐按暫停鍵，台股上周五（14日）一舉跌破月線，為接下來的盤勢增添波瀾，金像電、健策、AES-KY等...

三科技廠法說 營運受矚目

特用化學品廠新應材（4749）、電子紙龍頭大廠元太，及測試介面廠穎崴，將分別於17日、19日及20日應邀、舉辦法說會，說...

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

台股上周五（14日）跌破月線，市場將希望寄託在本周兩大事：輝達（Nvidia）美國時間19日公布財報、鴻海21日科技日登...

法人：今年台股企業獲利成長率將上修 明年可望逐季成長

台股雖拉回修正，但基本面良好，投信法人估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期隨第3季財報公...

本周台股／在回檔路上？本周挑戰馬其諾防線阻跌力

美股風波不斷，科技股壓力沉重，外資連月出脫台股，大盤經歷兩周高檔掙扎，最終以一根長黑打破僵局，短線轉空，周指數以2萬7397點作收，一周下跌253點，跌幅0.92％，月線失守且出量。專家表示，箱形整理空間再往下擴大，本周若2萬7千點也失守，最終只能冀望馬其諾防線，一旦破防，情勢嚴峻。

投顧觀點／華南呂仁傑：大盤恐震盪

台股加權指數自4月對等關稅利空測底17,306點以來，整體格局於5月收復季線，並帶動6月起月KD黃金交叉，9月K值已進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。