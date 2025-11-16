未來一周注意美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心及S&P Global 採購經理人指數（PMI）；10月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、成屋銷售、進出口物價等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有13家，包括輝達、直覺公司、Palo Alto網路、沃爾瑪、目標百貨、羅斯百貨、家得寶、勞氏公司、TJX、美敦力、Veeva系統等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到11月13日為止，已有92.1%的S&P 500指數成分股公布財報，66.3%營收優於預期，平均年增8%；81.7%獲利優於預期，平均年增11.5%。

根據Factset，統計到11月7日，預期S&P 500指數獲利將成長13.1%。其中，科技、金融、公用事業、原物料、工業等類股將實現雙位數獲利成長，成長幅度介於15-27.1%。

富蘭克林投顧指出，人工智慧（AI）帶來的長期經濟價值將遠超資本支出，建議長期布局美股或科技股。科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求。沒有企業會願意錯過這波AI巨浪，這也成為支撐美國經濟的重要支柱。

富蘭克林投顧 財報 關稅
相關新聞

超賺優質股 跟著法人買 健策、京元電等明年有望更上層樓

科技股高估值、美國降息恐按暫停鍵，台股上周五（14日）一舉跌破月線，為接下來的盤勢增添波瀾，金像電、健策、AES-KY等...

三科技廠法說 營運受矚目

特用化學品廠新應材（4749）、電子紙龍頭大廠元太，及測試介面廠穎崴，將分別於17日、19日及20日應邀、舉辦法說會，說...

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

台股上周五（14日）跌破月線，市場將希望寄託在本周兩大事：輝達（Nvidia）美國時間19日公布財報、鴻海21日科技日登...

法人：今年台股企業獲利成長率將上修 明年可望逐季成長

台股雖拉回修正，但基本面良好，投信法人估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期隨第3季財報公...

本周台股／在回檔路上？本周挑戰馬其諾防線阻跌力

美股風波不斷，科技股壓力沉重，外資連月出脫台股，大盤經歷兩周高檔掙扎，最終以一根長黑打破僵局，短線轉空，周指數以2萬7397點作收，一周下跌253點，跌幅0.92％，月線失守且出量。專家表示，箱形整理空間再往下擴大，本周若2萬7千點也失守，最終只能冀望馬其諾防線，一旦破防，情勢嚴峻。

投顧觀點／華南呂仁傑：大盤恐震盪

台股加權指數自4月對等關稅利空測底17,306點以來，整體格局於5月收復季線，並帶動6月起月KD黃金交叉，9月K值已進入...

