未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心及S&P Global 採購經理人指數（PMI）；10月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、成屋銷售、進出口物價等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有13家，包括輝達、直覺公司、Palo Alto網路、沃爾瑪、目標百貨、羅斯百貨、家得寶、勞氏公司、TJX、美敦力、Veeva系統等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到11月13日為止，已有92.1%的S&P 500指數成分股公布財報，66.3%營收優於預期，平均年增8%；81.7%獲利優於預期，平均年增11.5%。

根據Factset，統計到11月7日，預期S&P 500指數獲利將成長13.1%。其中，科技、金融、公用事業、原物料、工業等類股將實現雙位數獲利成長，成長幅度介於15-27.1%。

富蘭克林投顧指出，人工智慧（AI）帶來的長期經濟價值將遠超資本支出，建議長期布局美股或科技股。科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求。沒有企業會願意錯過這波AI巨浪，這也成為支撐美國經濟的重要支柱。