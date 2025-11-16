台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

台股上周五（14日）跌破月線，市場將希望寄託在本周兩大事：輝達（Nvidia）美國時間19日公布財報、鴻海（2317）21日科技日登場，有望釋出對AI未來展望與最新技術等利多。一是美股市值王、一是台股營收王，雙王重磅活動成為台股「全村」的希望。

台股上周受聯準會（Fed）降息展望生變，評價已高的AI股籠罩在泡沫化陰影，走勢出現修正。不過，上周五美股那斯達克指數翻揚，且輝達及台積電ADR股價均開低走高收紅，有助台股本周反攻。

法人分析，輝達稍早受華爾街瀰漫AI泡沫化雜音，以及軟銀賣出輝達持股影響，股價承壓。回顧前幾季輝達雖交出亮麗財報，數字公布後股價反而下跌，因為投資人對輝達有更高期待，反觀此次輝達公布財報前的股價已拉回整理，意味其業績必須超越預期的門檻降低；加上輝達稍早已預告，今、明兩年將交付訂單達5,000億美元，可望增強投資人信心。一旦財報釋出好消息，可望成為激勵美股反彈，並帶動台股供應鏈股價表現。

台股中的輝達供應鏈，包括台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、台達電、欣興、仁寶、技嘉、微星、日月光投控、京元電、所羅門、廣運、波若威等。其中，鴻海日前法說會也透露，前三季AI伺服器營收已突破兆元大關，提前達成全年目標，代表大型雲端服務供應商（CSP）宣示的資本支出，都落實在資料中心建置，協助客戶落地AI應用，掃除投資人對AI泡沫化的疑慮。

緊跟著輝達公布財報後，鴻海科技日將登場，除邀請輝達、IBM、ABB、Google Cloud、西門子、高通等國際大廠代表，分享最新科技應用進展，也將展現鴻海在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，如何結合AI技術落地應用，如AI工廠、機器人、繁體中文AI大型語言模型、半導體、航太及量子科技等最新成果；同時也將公布鴻海與Open AI的最新合作項目。