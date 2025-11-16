台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
鴻海21日科技日登場，預計公布AI未來展望及最新技術利多消息。 （路透）
鴻海21日科技日登場，預計公布AI未來展望及最新技術利多消息。 （路透）

台股上周五（14日）跌破月線，市場將希望寄託在本周兩大事：輝達（Nvidia）美國時間19日公布財報、鴻海（2317）21日科技日登場，有望釋出對AI未來展望與最新技術等利多。一是美股市值王、一是台股營收王，雙王重磅活動成為台股「全村」的希望。

台股上周受聯準會（Fed）降息展望生變，評價已高的AI股籠罩在泡沫化陰影，走勢出現修正。不過，上周五美股那斯達克指數翻揚，且輝達及台積電ADR股價均開低走高收紅，有助台股本周反攻。

法人分析，輝達稍早受華爾街瀰漫AI泡沫化雜音，以及軟銀賣出輝達持股影響，股價承壓。回顧前幾季輝達雖交出亮麗財報，數字公布後股價反而下跌，因為投資人對輝達有更高期待，反觀此次輝達公布財報前的股價已拉回整理，意味其業績必須超越預期的門檻降低；加上輝達稍早已預告，今、明兩年將交付訂單達5,000億美元，可望增強投資人信心。一旦財報釋出好消息，可望成為激勵美股反彈，並帶動台股供應鏈股價表現。

台股中的輝達供應鏈，包括台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、台達電、欣興、仁寶、技嘉、微星、日月光投控、京元電、所羅門、廣運、波若威等。其中，鴻海日前法說會也透露，前三季AI伺服器營收已突破兆元大關，提前達成全年目標，代表大型雲端服務供應商（CSP）宣示的資本支出，都落實在資料中心建置，協助客戶落地AI應用，掃除投資人對AI泡沫化的疑慮。

緊跟著輝達公布財報後，鴻海科技日將登場，除邀請輝達、IBM、ABB、Google Cloud、西門子、高通等國際大廠代表，分享最新科技應用進展，也將展現鴻海在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，如何結合AI技術落地應用，如AI工廠、機器人、繁體中文AI大型語言模型、半導體、航太及量子科技等最新成果；同時也將公布鴻海與Open AI的最新合作項目。

輝達 AI 台股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

輝達財報在望！逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻

台股外資大撤退！ 昨賣超603億 指數暴跌506點失守月線

美股早盤／道瓊跌逾500點 但台積ADR與輝達跌幅迅速收斂...

相關新聞

超賺優質股 跟著法人買 健策、京元電等明年有望更上層樓

科技股高估值、美國降息恐按暫停鍵，台股上周五（14日）一舉跌破月線，為接下來的盤勢增添波瀾，金像電、健策、AES-KY等...

三科技廠法說 營運受矚目

特用化學品廠新應材（4749）、電子紙龍頭大廠元太，及測試介面廠穎崴，將分別於17日、19日及20日應邀、舉辦法說會，說...

台股本周兩大事 輝達、鴻海上秀...全村的希望

台股上周五（14日）跌破月線，市場將希望寄託在本周兩大事：輝達（Nvidia）美國時間19日公布財報、鴻海21日科技日登...

法人：今年台股企業獲利成長率將上修 明年可望逐季成長

台股雖拉回修正，但基本面良好，投信法人估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期隨第3季財報公...

投顧觀點／華南呂仁傑：大盤恐震盪

台股加權指數自4月對等關稅利空測底17,306點以來，整體格局於5月收復季線，並帶動6月起月KD黃金交叉，9月K值已進入...

投顧觀點／第一金黃詣庭： 盯 AI、記憶體

2025年底至2026年，全球半導體市場展現強勁成長格局，主要受生成式人工智慧（Generative AI）、大規模語言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。