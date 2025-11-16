聽新聞
超賺優質股 跟著法人買 健策、京元電等明年有望更上層樓

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

科技股高估值、美國降息恐按暫停鍵，台股上周五（14日）一舉跌破月線，為接下來的盤勢增添波瀾，金像電（2368）、健策、AES-KY等15檔今年前三季獲利賺贏去年的「獲利優質股」，有望挑起大梁，在基本面成長帶動下，近五日獲得三大法人積極布局，有望成為震盪行情中的明燈。

統計至14日，篩選今年前三季獲利已經賺贏2024全年、法人預估2026年獲利將再比2025全年更上一層樓、近五日三大法人買超金額前15大，依序為金像電42.82億元、健策34.89億元、AES-KY的13.89億元、宜鼎12.71億元、南電12.68億元、大成鋼10.23億元，此外，建準、精測、上詮、京元電子、大量、智通*、聯亞、事欣科、八方雲集也獲得法人逾億元的「真金白銀」相挺。

全球伺服器用PCB龍頭金像電今年前三季每股純益（EPS）13.61元，創新高，已超越去年全年的11.54元；公司日前預告，對2026年營運初步正向看待。多家內外資機構法人正向看待後市營運，預估2026全年EPS有望挑戰26.62元。

均熱片龍頭健策累計前三季EPS為26.92元，創新高，同樣已賺贏去年的24.15元，隨AI伺服器相關產品接單暢旺，後續營運將再走升。鋰電池模組廠AES-KY受惠新AI資料中心導入伺服器備援電池系統（BBU），今年前三季EPS達28.71元，超越去年的25.39元，機構法人預估2026年有望上看51.2元。

矽光子概念股上詮、聯亞今年都有虧轉盈的基本面利多，上詮為台積電去年首度釋出的矽光子生態系夥伴名單中，唯一入列的光通訊廠，投入共同封裝光學元件（CPO）業務腳步在台系光通訊廠中最快，2024年EPS虧損0.48元，今年前三季賺0.37元；聯亞去年EPS虧損0.59元，今年前三季賺2.59元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法，本周台股下檔先注意26,500點至27,000點，留意美股企業財報、美股走勢、大投行的進出動向、美台貿易協議、經濟數據等，短線上建議順勢操作並步步為營。

EPS 聯亞
