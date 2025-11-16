聽新聞
三科技廠法說 營運受矚目

經濟日報／ 記者尹慧中李珣瑛／台北、新竹報導
特用化學品廠新應材（4749）、電子紙龍頭大廠元太，及測試介面廠穎崴，將分別於17日、19日及20日應邀、舉辦法說會，說明第3季營運成果，並展望產業前景。

成功由顯示器特用化學品轉型跨入半導體特化市場的新應材，今年前三季稅後純益7.82億元，年增49.2%，已賺贏去年全年的6.98億元；每股稅後純益8.49元。

新應材17日將受邀參加麥格理、櫃買中心舉辦的Macquarie Taiwan Conference 2025，說明公司營運概況。

受惠於半導體特用化學品出貨成長，新應材今年第3季稅後純益2.9億元，季增1.9%，年增86.3%；每股稅後純益3.13元，獲利表現同步刷新歷史單季新高。

元太今年第3季稅後純益42.28億元，季增42.3%，年增高達110.8%，每股稅後純益3.67元，來到史上單季次高。累計前三季毛利率56.51%，年增8.64個百分點，稅後純益93.96億元，年增75.8%，每股稅後純益8.17元。獲利表現已雙雙贏去年全年度獲利88.67億元、EPS 7.75元，確立今年獲利將再創新紀錄。

元太將於19日舉行線上法說會，由於近年持續加碼資本支出擴充新產能，加上日前董事會通過觀音廠房改造工程資本支出約14.11億元，及以13.46億元向華紙購買不動產案。預料元太的新竹新產線、觀音廠的擴產規劃及進度，都將成為法人關注焦點。

穎崴將於20日召開法說會，市場關注毛利率與2026年成長動能。穎崴今年第3季合併營收18.04億元，季增18.5%、年減6.5%；毛利率為42%，較前一季度減少7個百分點、較去年同期增加1個百分點；歸屬母公司稅後淨利為3.72億元；EPS為10.43元；累計前三季每股稅後純益為33.4元。

半導體
