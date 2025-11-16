投顧觀點／華南呂仁傑：大盤恐震盪

台股加權指數自4月對等關稅利空測底17,306點以來，整體格局於5月收復季線，並帶動6月起月KD黃金交叉，9月K值已進入80以上熱區，趨勢性較強的月K線至10月已連續六個月收紅。華南投顧董事長呂仁傑表示，進入11月後，市場心態居高思危，外資有明顯逢高獲利了結操作，投信則由賣轉買、逢低加碼護盤，且年底多逢歐、美傳統假期，行情震盪難免，但預期下檔空間有限。

美國聯邦政府停擺創史上最長紀錄，導致聯邦員工未能支薪、數百萬人食物補貼中斷，非農就業、物價指數等經濟數據延遲發布，金融市場與聯準會陷入「資訊真空」。所幸美國參、眾兩院接連通過臨時支出法案，12日送交川普總統簽署生效，美國政府關門正式告一段落。

同時，美國最高法院於11月5日就川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅展開辯論。若政策遭判決推翻，近900億美元關稅恐須退還，並將重塑總統經濟權限與國會立法邊界。此訴訟與政府停擺形成疊加風險，若關稅政策失效，將削弱美方貿易談判籌碼，並可能引發財政收入短缺。聯準會在此現況下更難判斷經濟情勢，貨幣政策將面臨更大不確定性。

民間統計在政府關門期間成為市場參考指標，ADP小非農報告顯示就業放緩，Challenger企業裁員報告顯示，10月美國企業宣布裁員15.3萬人、遠高於9月5.4萬人。可見AI已造成企業資源配置調整，恐引發結構性失業。聯準會在缺乏完整經濟數據的情況下，如同被迫下「盲棋」，且內部意見分歧加劇。芝商所FedWatch Tools資料顯示，12月降息1碼機率已自九成下滑，僅約五成。

從產業訊息面來看，美中暫時達成經貿協議、休兵一年，全球供應鏈壓力緩解，降息預期持續帶來資金行情，帶動股市頻頻創高，市場進一步聚焦企業財報表現，驗證AI高估值疑慮。美國四大雲端服務商AWS、Alphabet、Meta與微軟因AI算力需求激增，紛紛上修全年資本支出，台廠營運將受惠AI軍備競賽，迎來新一波成長動能，AI伺服器、電力基建、缺貨漲價題材股延續輪動主流。

目前記憶體市場呈現供不應求且價格快速攀升的態勢，主因AI伺服器對高階記憶體與硬碟存儲需求爆發，帶動整體產業景氣走揚，但同時也造成消費電子下游成本壓力增加，恐將導致品牌拉貨力道趨緩。雖然市場正處於結構性變化與調整期，後勢發展仍待觀察，但台股記憶體相關供應鏈股價已先行表態。

特斯拉宣布第三代人形機器人Optimus將於2026年量產，目標年產50萬台、成本壓至2萬美元。外資預估全球人形機器人市場上看5兆美元。

投資錦囊

投資選股以AI伺服器、半導體先進製程、先進封裝、電力基建供應鏈為核心，其他如PCB、記憶體、被動元件等缺貨漲價題材股可延續輪動操作。金融、內需消費、國防軍工則受益於政策作多，當盤勢轉弱時，則可做為防禦性標的。