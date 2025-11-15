法人：今年台股企業獲利成長率將上修 明年可望逐季成長

台股雖拉回修正，但基本面良好，投信法人估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期隨第3季財報公布完畢而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；雲端服務供應商（CPS）資本支出持續擴張；此外第4季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩也有助於支撐市場投資信。傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌有助於相關產業毛利率表現。儘管現階段大盤指數因10月漲多、乖離率過大而面臨修正壓力，但應視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。