10月熱門 TISA 基金出爐 0050 連結單月申購衝1.4億續居冠
投信投顧公會公布10月TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）基金申購狀況，全市場共獲2.4億申購，全體規模攀升至5.8億持續成長，而元大台灣50（0050）連結基金熱度遙遙領先，單月申購率先破億，最受退休準備投資人青睞。
10月TISA級別基金前三名，0050連結基金獲1.4億申購，大幅領先第二名統一台灣動力基金的1,779萬，以及第三名統一大滿貫基金的1,626萬。統計TISA 7月上架以來，0050連結基金單月申購金額從約2,000萬成長至破億，是TISA最具代表性投資選項。
法人分析，0050連結基金績效與0050連動，高度反映台股成長，不會有選股失誤風險。隨著0050調降費用率與分割後熱度高漲。0050最新單月定期定額金額已來到逾57億元，平均每人每月扣款金額9,576元。0050連結基金TISA級別不僅在經理費進一步優惠，更採不配息機制，有利擴大長線複利效果。
統計0050成立以來至今年10月底，含息報酬率1314%，換算5.8年就可以為投入資產翻倍，長期成長性非常適合定期定額投資，且目前證交所公布的定期定額前10大個股皆為0050成分股，0050連結基金TISA級別每月定期定額最低1,000元即可參與。
長期推廣0050投資的財經教授周冠男，推崇兩大概念包括一、「對於沒有資訊的投資人，投資越簡單越好」；二、「（不配息級別）具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言