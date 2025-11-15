10月熱門 TISA 基金出爐 0050 連結單月申購衝1.4億續居冠

投信投顧公會公布10月TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）基金申購狀況，全市場共獲2.4億申購，全體規模攀升至5.8億持續成長，而元大台灣50（0050）連結基金熱度遙遙領先，單月申購率先破億，最受退休準備投資人青睞。

10月TISA級別基金前三名，0050連結基金獲1.4億申購，大幅領先第二名統一台灣動力基金的1,779萬，以及第三名統一大滿貫基金的1,626萬。統計TISA 7月上架以來，0050連結基金單月申購金額從約2,000萬成長至破億，是TISA最具代表性投資選項。

法人分析，0050連結基金績效與0050連動，高度反映台股成長，不會有選股失誤風險。隨著0050調降費用率與分割後熱度高漲。0050最新單月定期定額金額已來到逾57億元，平均每人每月扣款金額9,576元。0050連結基金TISA級別不僅在經理費進一步優惠，更採不配息機制，有利擴大長線複利效果。

統計0050成立以來至今年10月底，含息報酬率1314%，換算5.8年就可以為投入資產翻倍，長期成長性非常適合定期定額投資，且目前證交所公布的定期定額前10大個股皆為0050成分股，0050連結基金TISA級別每月定期定額最低1,000元即可參與。

長期推廣0050投資的財經教授周冠男，推崇兩大概念包括一、「對於沒有資訊的投資人，投資越簡單越好」；二、「（不配息級別）具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。」