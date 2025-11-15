10月熱門 TISA 基金出爐 0050 連結單月申購衝1.4億續居冠

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

投信投顧公會公布10月TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）基金申購狀況，全市場共獲2.4億申購，全體規模攀升至5.8億持續成長，而元大台灣50（0050）連結基金熱度遙遙領先，單月申購率先破億，最受退休準備投資人青睞。

10月TISA級別基金前三名，0050連結基金獲1.4億申購，大幅領先第二名統一台灣動力基金的1,779萬，以及第三名統一大滿貫基金的1,626萬。統計TISA 7月上架以來，0050連結基金單月申購金額從約2,000萬成長至破億，是TISA最具代表性投資選項。

法人分析，0050連結基金績效與0050連動，高度反映台股成長，不會有選股失誤風險。隨著0050調降費用率與分割後熱度高漲。0050最新單月定期定額金額已來到逾57億元，平均每人每月扣款金額9,576元。0050連結基金TISA級別不僅在經理費進一步優惠，更採不配息機制，有利擴大長線複利效果。

統計0050成立以來至今年10月底，含息報酬率1314%，換算5.8年就可以為投入資產翻倍，長期成長性非常適合定期定額投資，且目前證交所公布的定期定額前10大個股皆為0050成分股，0050連結基金TISA級別每月定期定額最低1,000元即可參與。

長期推廣0050投資的財經教授周冠男，推崇兩大概念包括一、「對於沒有資訊的投資人，投資越簡單越好」；二、「（不配息級別）具有節稅、節省健保補充費、節省配息摩擦成本，以及股息再投入的複利效果，任何省下來的經理費用，都是未來資本成長的動能。」

法人:今年台股企業獲利成長率將上修 明年可望逐季成長

台股雖拉回修正,但基本面良好,投信法人估算,2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修,預期隨第3季財報公...

上市櫃Q3獲利飆 寫下三亮點 挑戰最強Q4

上市櫃公司第3季營運在AI強勁需求,加上匯率友善助攻下,寫下單季獲利1.25兆元歷史新高、有116家單季每股純益(EPS...

台股外資大撤退! 昨賣超603億 指數暴跌506點失守月線

美國政府重啟引發「數據黑洞」疑慮,衝擊全球股市。外資昨(14)日在集中市場大賣超603.9億元,為今年第三大賣超,衝擊台...

就市論勢/AI 伺服器、光通訊 看俏

台股昨(14)日受美股AI巨頭股價回檔拖累,指數終場大跌506點,跌幅1.81%,收在27,397點,跌破月線支撐;本周台股周線連二黑,全周下挫253點,跌幅0.92%,平均日均量5,901億元。

一周熱門零股/南亞科、台積電 交投火

台股本周焦點在於美股陷入AI估值過高、美國政府有望開門等多空因素,行情壓回並失守月線大關,投資人進入觀望階段,部分以零股...

上市櫃公司前三季「財報五天王」 威風

上市櫃公司第3季財報公布告一段落,前三季獲利王、現金王、EPS(每股純益)王、獲利成長王、毛利率王也隨之出列。台積電同擁...

