台股外資大撤退！ 昨賣超603億 指數暴跌506點失守月線
美國政府重啟引發「數據黑洞」疑慮，衝擊全球股市。外資昨（14）日在集中市場大賣超603.9億元，為今年第三大賣超，衝擊台股暴跌506點收27,397點，跌破月線，周線連二黑；11月來外資天天賣超，累計突破2,000億元，達2,123億元。
台股昨日大跌，勞動基金運用局即公告，包括勞退、國保基金委外代操，將釋出500億元額度投入市場。
除外資昨天賣超603.9億元，投信也賣超47.4億元，自營商賣超188.3億元，三大法人共賣超839.7億元。
台積電（2330）昨下跌30元收1,430元，連帶牽動高價千金股也出現漲多修正，儘管智邦一度重回千元之上，盤中閃見27千金，但收盤時包括光聖、雙鴻、勤誠等三檔摔出，僅留下23千金。
法人表示，台股漲多拉回修正，下檔先看11月5日低點27,373點，再看馬其諾防線26,764點支撐；但下周有輝達財報、鴻海科技日，若美股可消化完利空，則有利多方再度反攻。
美國政府重新開張，但10月總經數據空白，數據黑洞引發市場憂慮，芝商所FedWatch Tools資料顯示，12月降息1碼機率已驟降至僅約五成，衝擊台積電昨股價以1,425元低價開出，加上鴻海、聯發科、台達電等權值股同步下挫，早盤一度跌520點，記憶體族群拉回，部分資金轉向造紙、汽車、紡織等。
八大公股行庫進場護持買超132.5億元，主要買超台積電、鴻海等權值股。
台股昨跌破月線，成交量6,145.7億元。凱基投顧表示，台股本周跌253點，周線跌破五周均線，破壞8月底來沿五周均線上漲的慣性，加上13日大量低點遭跌破，短線整理時間將拉長。
