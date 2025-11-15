聽新聞
上市櫃Q3獲利飆 寫下三亮點 挑戰最強Q4

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
上市櫃公司第3季營運在AI強勁需求，加上匯率友善助攻下，寫下三大亮點。聯合報系資料照

上市櫃公司第3季營運在AI強勁需求，加上匯率友善助攻下，寫下單季獲利1.25兆元歷史新高、有116家單季每股純益（EPS）創歷史新高、前三季獲利突破3.2兆的歷史次高等三大亮點。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農表示，預估第4季科技股獲利將維持在第3季高峰附近、季減幅度在5%以內，而金融股因現金股利入帳高峰已過，可能較上季減少逾一成。預估整體上市櫃公司第4季獲利約可達1.1~1.2兆元，有望寫下最強同期獲利。

台股第3季季報亮點

統計上市櫃公司第3季財報，加上國泰金（2882）、富邦金等12家金控自結獲利，第3季獲利合計1.25兆元，季增48.4%、年增12.4%，為台股史上第一次獲利突破1.2兆大關，寫下歷史單季新高紀錄。

獲利亮麗主因為AI需求強勁，加上塑化、海運等傳產族群營運自谷底穩定復甦，以及新台幣止升回貶，許多公司在第2季匯兌損失陸續回沖挹注下，第3季獲利寫下歷史新高紀錄。

單季獲利最高的是台積電4,523億元，排名第二的是鴻海576億元，聯發科252億元、長榮217億元緊追在後，其它超過百億元還有台達電、廣達、緯穎、聯電、萬海等公司。

單季每股獲利最高的是緯穎82.92元，接續是大立光53.05元、川湖33.55元、信驊32.12元，其它賺逾一個股本的還有祥碩、嘉澤、台積電、世芯-KY、漢唐等31家。

單季EPS創史上新高的有台積電、台達電、緯穎、智邦等116家，家數是2022年第3季、過去12季以來的新高。

台積電
