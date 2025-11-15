上市櫃公司前三季「財報五天王」 威風

上市櫃公司第3季財報公布告一段落，前三季獲利王、現金王、EPS（每股純益）王、獲利成長王、毛利率王也隨之出列。台積電（2330）同擁獲利王、現金王最為風光，緯穎蟬聯EPS王，士紙因業外獲利挹注登上獲利成長王，毛利率王由力旺、M31並列。

根據統計，台積電前三季稅後純益已破兆元，達到1.2兆元，因先進製程絕對優勢，具有高議價能力，還不斷擴廠滿足客戶需求。台積電口袋深，手中現金達2.4兆元，登上現金王。AI產業仍處於起步期，台廠做為全球AI核心供應鏈，台積電先進製程地位鞏固，穩居台股獲利王。

前三季財報五大天王

觀察前三季獲利最高前五名，除長榮外，台積電、鴻海、聯發科、廣達，都與AI需求強勁相關。

EPS表現方面，由AI伺服器大廠緯穎繼續奪冠，前三季每股稅後純益200.85元，前EPS王大立光緊追在後，以109.06元居次，但已有相當差距。法人表示，緯穎除GPU伺服器以外，也是亞馬遜AWS ASIC伺服器的供應鏈，由於轉換期預計12月開始，預估ASIC伺服器出貨量將季減，不過GB200已開始出貨，可望抵銷ASIC伺服器的下滑。

在前三季稅後純益的成長率部分，士紙近來因輝達台北總部將落腳北士科，帶動股價表現，但本業前三季仍處虧損。

法人表示，士紙擁有土地資產，近年以經營消費品、旅館等為主，主要獲利來自同集團萬海持股配發股利。觀察士紙前三季稅後純益1.39億元，主要是業外收入挹注，較去年同期11.6萬元，成長1,200倍。

前三季的毛利率王，由矽智財（IP）等授權金為主的力旺、M31以100%的毛利率並列。力旺受惠代工廠與客戶的強勁需求，過去累積的投片專案逐步進入量產，帶動權利金收入持續增加。在高效能運算（HPC）與AI應用領域，力旺已導入的晶片涵蓋範圍包括CPU、AI加速器、DPU等，力旺前三季每股純益18.06元，也相當亮眼。