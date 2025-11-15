聽新聞
就市論勢／AI 伺服器、光通訊 看俏

經濟日報／ 郭明玉（PGIM保德信金滿意基金經理人）

盤面分析

台股昨（14）日受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506點，跌幅1.81%，收在27,397點，跌破月線支撐；本周台股周線連二黑，全周下挫253點，跌幅0.92%，平均日均量5,901億元。

三大法人全數站在賣方，外資本周賣超981.78億元，連續第六周減碼台股，投信單周減持26.48億元，自營商連續第二周減碼148.92億元，三大法人合計賣超1,157.18億元。

在美股AI龍頭股價回檔壓力下，台股科技股也面臨修正，市場出現AI企業估值面過高雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強，且AI需求方興未艾，更重要的是，已見到2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。

投資建議

AI資本支出持續擴張，台股AI相關供應鏈企業獲利同步獲得挹注，台股2026年獲利預估已由年增11%上修至20%，相較今年11%年成長明顯擴大。

看好台股成長性仍佳，選股應聚焦技術與產品具競爭力產業與個股，包括晶圓代工、 AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB、封測介面設備、IP、光通訊、特用化學 、金融保險等。

就市論勢／AI 伺服器、光通訊 看俏

台股昨（14）日受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506點，跌幅1.81%，收在27,397點，跌破月線支撐；本周台股周線連二黑，全周下挫253點，跌幅0.92%，平均日均量5,901億元。

