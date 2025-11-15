一周熱門零股／南亞科、台積電 交投火

台股本周焦點在於美股陷入AI估值過高、美國政府有望開門等多空因素，行情壓回並失守月線大關，投資人進入觀望階段，部分以零股進場卡位，其中南亞科（2408）、台積電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，美國眾議院通過聯邦政府臨時撥款法案，總統川普完成法案簽署，結束43天政府關門，該法案為農業部、食品藥品監督管理局、退伍軍人事務部和軍事建設項目、國會運作提供全年資金，其餘大部分政府機關獲得運作資金至明年1月30日。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、南亞科、台積電、鴻海、元大高股息、國泰永續高股息、力積電、國巨*、旺宏、富邦台50，十檔標的交易量從3,603萬至442萬股，較上周降溫。大型電子權值股多達六檔，為交投重心。

法人表示，標普500指數升破6,900點後轉跌，觸及50日線後回升，跌勢暫時趨緩，但投資人對科技類股估值過高擔憂尚未消退，美股短線仍面臨修正壓力，另近期就業數據好壞參半，美國政府關門重啟，但部分經濟數據可能缺失影響聯準會決策，加劇市場對12月按兵不動擔憂，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。