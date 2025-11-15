聽新聞
一周熱門零股／南亞科、台積電 交投火

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美股陷入AI估值過高、美國政府有望開門等多空因素，行情壓回並失守月線大關，投資人進入觀望階段，部分以零股進場卡位，其中南亞科（2408）、台積電等大型權值股為交投重心。

市場專家指出，美國眾議院通過聯邦政府臨時撥款法案，總統川普完成法案簽署，結束43天政府關門，該法案為農業部、食品藥品監督管理局、退伍軍人事務部和軍事建設項目、國會運作提供全年資金，其餘大部分政府機關獲得運作資金至明年1月30日。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、南亞科、台積電、鴻海、元大高股息、國泰永續高股息、力積電、國巨*、旺宏、富邦台50，十檔標的交易量從3,603萬至442萬股，較上周降溫。大型電子權值股多達六檔，為交投重心。

法人表示，標普500指數升破6,900點後轉跌，觸及50日線後回升，跌勢暫時趨緩，但投資人對科技類股估值過高擔憂尚未消退，美股短線仍面臨修正壓力，另近期就業數據好壞參半，美國政府關門重啟，但部分經濟數據可能缺失影響聯準會決策，加劇市場對12月按兵不動擔憂，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。

台積電赴美投資 李淳：把神山「種」到美國維持全球核心地位

台指期重挫577點收27,401點 台積電期收1,430元、下跌35元

台積電領跌台股重挫 記憶體倒一片可以進場買？ 分析師給三個字

南亞、台化連飆漲停！網驚呼「四寶重返榮耀」：三個月風向完全不同

台股外資大撤退！ 昨賣超603億 指數暴跌506點失守月線

美國政府重啟引發「數據黑洞」疑慮，衝擊全球股市。外資昨（14）日在集中市場大賣超603.9億元，為今年第三大賣超，衝擊台...

上市櫃Q3獲利飆 寫下三亮點 挑戰最強Q4

上市櫃公司第3季營運在AI強勁需求，加上匯率友善助攻下，寫下單季獲利1.25兆元歷史新高、有116家單季每股純益（EPS...

上市櫃公司前三季「財報五天王」 威風

上市櫃公司第3季財報公布告一段落，前三季獲利王、現金王、EPS（每股純益）王、獲利成長王、毛利率王也隨之出列。台積電同擁...

就市論勢／AI 伺服器、光通訊 看俏

台股昨（14）日受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506點，跌幅1.81%，收在27,397點，跌破月線支撐；本周台股周線連二黑，全周下挫253點，跌幅0.92%，平均日均量5,901億元。

台股本周焦點在於美股陷入AI估值過高、美國政府有望開門等多空因素，行情壓回並失守月線大關，投資人進入觀望階段，部分以零股...

降息雜音與評價面修正 台股周線收黑

台股14日開低，主要是受市場對於美國聯準會12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大牽...

