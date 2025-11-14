快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

降息雜音與評價面修正 台股周線收黑

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股下跌，法人研究示意圖。圖／AI生成
台股下跌，法人研究示意圖。圖／AI生成

台股14日開低，主要是受市場對於美國聯準會12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大牽引，權值股承壓致使大盤出現拉回走勢，終場下跌506點，收在27,397點，成交量6119.1億元。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期由於市場通膨前景出現雜音，全球主要央行對美國經濟狀況存在分歧，市場對聯準會12月降息的預期下降，美股表現相對波動，連帶台股及科技股等也受到影響。

安聯投信台股團隊表示，就技術面而言，台股PB評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大的現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第三季財報公布後上修。

根據安聯台股團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期將隨第3季財報陸續公布而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；第4季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現；儘管現階段大盤指數因10月漲多、乖離率過大而面臨修正壓力，但應視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

施政廷表示，布局方向上可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

台股 AI 美國聯準會
外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 但竟買超這檔封測股2.7萬張

台股14日收在27,397.5點，重挫506.06點，三大法人全數賣超，外資出現大逃殺，狂賣超603.99億元。

降息雜音與評價面修正 台股周線收黑

台股14日開低，主要是受市場對於美國聯準會12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大牽...

台股本週跌253點 上市公司總市值未能站回90兆元

美股重挫拖累，台股今天重跌506.06點，加權指數收在27397.50點，週跌253.91點或0.92%。根據台灣證券交...

10月筆電出貨疲弱 大摩：企業換機潮撐台廠 明年「這個」是關鍵變數

市場筆電（NB）需求持續盤整。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，10月筆電出貨量月減16%、年持平；11月組裝量可望微...

美政府開門 投信：建議採「槓鈴式策略」應對後續市場震盪

隨著美國政府停擺結束後，聯邦員工重返工作崗位、經濟數據恢復發布，不確定性消除，預料市場仍有上行空間。不過，停擺結束帶來的...

證交所號召新世代人才 共創金融商品新紀元

為引領海外資金投資台灣，提高台灣資本市場的規模與競爭力，臺灣證券交易所積極推動多元金融商品上市，最新啟動的2025年度徵...

