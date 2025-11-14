台股本週跌253點 上市公司總市值未能站回90兆元
美股重挫拖累，台股今天重跌506.06點，加權指數收在27397.50點，週跌253.91點或0.92%。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值降到新台幣88兆5893億元，較上週減少8126.41億元，90兆元大關得而復失。
台股本週走勢震盪，挑戰站穩28000點未果，今天下跌506.06點，摜破月線約27865點。
觀察產業別指數，本週漲幅最大為玻璃陶瓷類指數上漲18.44%，跌幅最大則是綠能環保類指數下跌7.17%。其他未含金融類指數下跌274.65點，跌幅約為1.12%；未含電子類指數上漲159.56點，漲幅約0.85%；未含金融電子類指數上漲94.44點，漲幅約0.70%。
本週全體上市股票成交金額為2兆7673億元，股票成交量週轉率3.39%。成交金額前3名產業包括半導體類，成交金額9392.29億元，占全體上市股票交易金額比重33.94%；電子零組件類成交金額5825.97億元，占比21.05%；電腦及週邊設備類成交金額3154.74億元，占比11.4%。
本週成交量週轉率前3名產業為玻璃陶瓷類31.34%，電器電纜類12.89%，和半導體類10.44%。
累計今年初開盤迄今共211個交易日，集中市場總成交金額為84兆7572億元，市場日平均成交金額4016.93億元，股票成交量週轉率98.06%，股票日平均成交量週轉率0.46%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言