台股本周市值蒸發8,126億 玻陶類股逆勢大漲18.44％稱霸

根據臺灣證券交易所統計，11月14日發行量加權股價指數收盤為27,397.50點，較上周（11月7日）的27,651.41點下跌253.91點，跌幅約為0.92％；台灣50指數收盤為24,322.26點，較上周的24,704.92點下跌382.66點，跌幅約為1.55％；寶島股價指數收盤為30,548.57點，較上周的30,833.62點下跌285.05點，跌幅約為0.92％。

11月14日全體上市公司市場總值為新台幣88兆5,893.87億元，較上周（11月7日）市值89兆4,020.28億元減少8,126.41億元，減幅約為0.91％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆9,509.07億元，全體上市股票成交金額為2兆7,673.51億元，股票成交量周轉率為3.39%，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類9,392.29億元，占全體上市股票交易金額33.94％；第二名電子零組件類5,825.97億元，占全體上市股票交易金額21.05％；第三名電腦及周邊設備類3,154.74億元，占全體上市股票交易金額11.40％。

成交量周轉率前三名產業：第一名玻璃陶瓷類31.34％、第二名電器電纜類12.89％、第三名半導體類10.44％。

產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲18.44％為最大，跌幅以綠能環保類指數下跌7.17％為最大，未含金融類指數下跌274.65點，跌幅約為1.12％，未含電子類指數上漲159.56點，漲幅約為0.85％，未含金融電子類指數上漲94.44點，漲幅約為0.70％。

累計今年年初開盤迄今共211個交易日，集中市場總成交金額為84兆7,572.07億元，市場日平均成交金額為4,016.93億元，股票成交量周轉率為98.06％，股票日平均成交量周轉率為0.46％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）