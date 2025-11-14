10月筆電出貨疲弱 大摩：企業換機潮撐台廠 明年「這個」是關鍵變數

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
大摩指出，台廠ODM中，緯創、和碩10月表現優於預期，廣達、仁寶、英業達則低於預期，企業換機潮成亮點。股市示意圖。（本報系資料庫）
市場筆電（NB）需求持續盤整。摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，10月筆電出貨量月減16%、年持平；11月組裝量可望微增至1,050萬台，而記憶體供給仍是明年關鍵變數。台廠ODM中，緯創（3231）、和碩（4938）10月表現優於預期，廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）則低於預期，企業換機潮成亮點。

根據大摩最新報告顯示，10月筆電出貨量僅1,010萬台，月減16%、年持平，市場動能仍偏疲弱。不過，大摩對11月組裝量預估小幅回升至1,050萬台（月增4%、年增1%），較季度首月低點略有回升。並維持第4季組裝量3,170萬台不變（季減 7%，年持平），但仍比過去14年的季節性水準低約7個百分點。

值得注意的是，台廠中前五大ODM於10月筆電出貨量為1,010萬台，月減16%、年持平，較大摩原預估值低5%。其中，緯創與和碩表現相對優於預期，出貨量分別高出預估5%與11%；廣達、仁寶與英業達則不如預期，出貨量分別低於預估8%、13%與6%。

大摩科技產業分析師高燕禾表示，緯創優於預期主要受惠於企業需求改善，尤其受到Windows 11更新換機潮帶動。整體來看，10月筆電需求低於預期，經歷過前兩至三季的關稅提前拉貨與高於預期的出貨後，市場需求已出現明顯趨緩。

高燕禾分析，多數ODM公司在第3季法說會中提供的第4季筆電（NB）出貨指引普遍低於季節性水準，呈現持平至小幅下滑，主要受到前三季強勁提前拉貨影響。此外，2026年PC需求將小幅年增（可能落在低個位數區間），而記憶體供給仍是市場關注的關鍵變數。

事實上，大摩目前給予緯創「優於大盤」評等、目標價210元。展望後市，大摩補充，緯創第4季AI伺服器在零組件與系統層級的出貨量均預期季增，且2026年每季皆可望延續成長動能。

毛利率方面，預計緯創第4季呈現季增，2026年利潤率亦將持續改善。AI伺服器在零組件與系統層級的毛利率與營業利益率均預期優於NB。網通業務方面，2026年預計成長10倍並轉虧為盈，2027年則可望持續保持年增動能。

大摩 筆電
