美政府開門 投信：建議採「槓鈴式策略」應對後續市場震盪

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI科技+基建槓鈴式組合回測表現。資料來源:Bloomberg，2025/11/11；指數係指標普500通訊服務、資訊科技及公用事業指數
隨著美國政府停擺結束後，聯邦員工重返工作崗位、經濟數據恢復發布，不確定性消除，預料市場仍有上行空間。不過，停擺結束帶來的利好並非全面，包括通膨與就業數據的遺失，恐影響後續聯準會的政策指引風險。滙豐投信建議採用「槓鈴式（Barbell）布局策略，藉以降投資組合波動，同時又不錯失市場上行所帶來的增長機會。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔指出，近期市場持續聚焦美國政府關門時，真正推動股價上漲的核心仍在基本面。隨著美企業財報顯示獲利動能回升，資金焦點仍集中於長期成長趨勢，尤其是AI相關類股。舉例而言，坐擁AI浪潮的通訊與科技產業漲幅達28%與27%；而素有AI後花園之稱、受惠AI拉動需求的基建行業（如：公用事業），指數漲幅也高達21%，表現毫不遜色。相對地，多數產業如核心消費、不動產、原物料、能源等產業表現平平，整體市場廣度偏窄。

整體而言，美股今年以來的強勢掩蓋了市場內部的明顯分歧。因此，投資關鍵不在買「全市場」，而在於能否精準掌握領先產業與具備結構性成長動能的優質企業。面對集中化趨勢，投資人若能採取主動式配置、聚焦AI、生產力提升、科技應用延伸需求等主題，反而更有機會在「窄基市場」中取得超額報酬機會。

滙豐投信建議可採槓鈴式布局策略，並透過「精選持股」的方式參與投資市場，在AI科技股外，納入具防禦性質的基礎建設類股，透過成長防禦兼具的槓鈴式策略，進一步提升投資效率。其中，根據滙豐投信回測歷史數據顯示，若以AI科技搭配基建槓鈴式組合，其長期報酬優於大盤，同時波動度也低於大盤，表現相對亮眼。以一手擁抱成長潛力，一手強化抗震防禦力，雙軌並進，將有助於為投資組合提供防禦優勢與長期增值潛力。

市場 AI 美國 科技股
