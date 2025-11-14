證交所號召新世代人才 共創金融商品新紀元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所新進人員招募甄選報名至2025年11月21日（星期五）止。臺灣證券交易所／提供
為引領海外資金投資台灣，提高台灣資本市場的規模與競爭力，臺灣證券交易所積極推動多元金融商品上市，最新啟動的2025年度徵才計畫，瞄準財務金融領域優秀人才，廣邀具國際思維、了解各類金融商品且勇於創新的熱血精英加入！

台灣ETF市場自92年誕生以來，現已成長為亞太地區第三大ETF市場，展現驚人活力；今(2025)年更被視為「台灣主動式ETF元年」，首檔平衡型ETF也在九月問世，象徵資本市場進入新的階段。根據統計，2025年1至10月共有26檔新上市ETF，全體上市ETF合計達199檔，主題橫跨ESG、半導體與AI等多元領域，持續拓展市場深度與廣度，以滿足投資人多樣化的需求。此外，在推動境內商品創新的同時，證交所也致力於發展跨國金融商品，今年9月，首檔台灣與日本雙邊掛牌的ETF上市，實現兩地市場的互聯互通，也象徵台灣與國際ETF市場的接軌更加緊密。

這次招募的新進人員，將與證交所一起站上台灣資本市場創新的最前線，共同開創金融商品的未來。證交所誠摯邀請熟悉國內外金融商品審查制度、國際金融商品發展趨勢，或是擁有模型驗證、風管或金融商品法規研究經驗，且有志於金融商品創新的人才，共同推動提升我國資本市場國際能見度。

證交所新進人員招募甄選報名至2025年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213

