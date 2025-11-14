外資重砍近604億元！三大法人聯手賣超838億元 台股直逼前低

快訊

聽新聞
經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
法人提醒，台灣基本面仍穩健，惟外部系統性風險干擾升溫，加上AI泡沫疑慮浮現，短線台股恐維持拉回震盪格局。圖／AI生成

美國科技股遭遇空襲，加上漲多賣壓宣洩，台股14日由台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）等電子權值股領跌，大盤指數開低重挫506.06點，收27,397.5點，直逼前低27,373.05點，成交值降至5,881.33億元，三大法人重砍838.4億元。

法人指出，美國政府在關門逾43天後重啟，延宕的經濟數據將於下周陸續補發，但即時性有限，市場對聯準會12月降息預期明顯降溫。法人提醒，台灣基本面仍穩健，惟外部系統性風險干擾升溫，加上AI泡沫疑慮浮現，短線台股恐維持拉回震盪格局，建議操作上仍須謹慎、擇強布局。

累計一周，大盤下跌253.91點、跌幅0.92%，周線連兩周收低，日均量增至5,735.8億元。三大法人賣超1,157.18億元。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超603.99億元，投信賣超46.02億元；自營商賣超（合計）188.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.62億元、自營商（避險）賣超151.77億元。

統計成交值超過百億元個股有12檔，股價僅南亞（1303）、健策（3653）兩檔收紅。依序為：台積電382.6億元，股價跌2.05%、收1,430元；南亞科（2408）340.9億元，股價跌3.06%、收158.5元；鴻海260.14億元，股價跌4.37%、收241元；台達電166.21億元，股價跌3.76%、收922元；富喬（1815）138.34億元，股價跌3.58%、收89元；群聯（8299）135.54億元，股價跌4.18%、收1,260元；奇鋐（3017）128.99億元，股價跌5.02%、收1,420元；南亞128.02億元，股價漲3.35%、收55.6元；元大台灣50（0050）成交125.49億元，股價跌1.91%、收61.7元；國巨*（2327）119.9億元，股價跌4.11%、收233.5元；華新（1605）115.98億元，股價跌4.79%、收32.8元；健策103.89億元，股價漲4.24%、收2,580元。

統計成交量超過十萬大張個股有15檔、包含6檔ETF相關，股價僅南亞、南茂（8150）、期街口布蘭特正2（00715L）3檔收高。依序為：華新341,244張；力積電（6770）247,627張，股價跌4.21%、收34.15元；南亞234,559張；南亞科217,435張；台玻（1802）204,035張，股價跌2.91%、收35元；元大台灣50成交203,480張；主動群益台灣強棒（00982A）182,236張，股價跌2.36%、收14.05元；南茂158,808張，股價漲8.98%、收47.95元；富喬151,141張；旺宏（2337）137,285張，股價跌2.19%、收38.05元；主動統一台股增長（00981A）128,713張，股價跌2.21%、收15.5元；期街口布蘭特正2 115,695張，股價漲2.85%、收10.45元；鴻海106,926張；國泰永續高股息（00878）101,043張，股價跌0.65%、收21.27元；元大高股息（0056）100,261張，股價跌1.04%、收36.13元。

南亞科 自營商 台積電 台達電 台股
