經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所新進人員招募甄選報名至114年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。證交所／提供
為引領海外資金投資台灣，提高台灣資本市場的規模與競爭力，證交所積極推動多元金融商品上市，最新啟動之114年度徵才計畫，瞄準財務金融領域優秀人才，廣邀具國際思維、了解各類金融商品且勇於創新的熱血精英加入。

台灣ETF市場自92年誕生以來，現已成長為亞太地區第三大ETF市場，展現驚人活力；114年更被視為「台灣主動式ETF元年」，首檔平衡型ETF也在9月問世，象徵資本市場進入新的階段。

根據統計，114年1至10月共有26檔新上市ETF，全體上市ETF合計達199檔，主題橫跨ESG、半導體與AI等多元領域，持續拓展市場深度與廣度，以滿足投資人多樣化的需求。此外，在推動境內商品創新的同時，證交所也致力於發展跨國金融商品，今年9月首檔台灣與日本雙邊掛牌的ETF上市，實現兩地市場的互聯互通，也象徵台灣與國際ETF市場的接軌更加緊密。

此次招募的新進人員，將與證交所一起站上台灣資本市場創新的最前線，共同開創金融商品的未來。證交所誠摯邀請熟悉國內外金融商品審查制度、國際金融商品發展趨勢，或是擁有模型驗證、風管或金融商品法規研究經驗，且有志於金融商品創新的人才，共同推動提升我國資本市場國際能見度。

證交所新進人員招募甄選報名至114年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。

資本市場 商品 ETF
相關新聞

美股大跌 台股重挫506點收27,397點 台積電下跌30元

美股周四大幅收跌，帶動台股14日周末前重挫，指數終場收在27,397點，下跌506點，跌幅1.81%，成交量5,881億...

中信金（2891）連續兩次搶親失敗...反成利多？專家：股價已回答市場看法

中信金近期再度成為市場焦點，因併購三商壽險再度失利。這已是繼先前競逐新光金未果後的第二次碰壁。 連續兩次併購破局，讓外界認為中信金面臨成長瓶頸、擴張動能耗盡。不過，若仔細拆解被「搶親」的對象，事情並不如表面那樣悲觀。 三商壽與新光人壽這兩家壽險公司，近年因美債評價損失嚴重、資本適足率連年告急，甚至一度遭金管會警告。

廣達10年布局打入輝達...足夠突破代工框架？專家：AI永動機進入關鍵時刻

在股市的聚光燈下，AI伺服器與永動機幾乎成為唯一主題。美股巨頭的本益比衝上雲端，市場追逐輝達的速度令人咋舌；但若仔細拆解這場AI產業鏈的能量來源，台灣的廣達，其實早已是這場革命的隱形引擎。 早在2016年，輝達推出首款AI運算伺服器平台DGX-1，全世界還不明白GPU將改寫未來的那一年，廣達就率先投入代工。這段十年長跑，如今成為廣達最珍貴的護城河。輝達吃下Google、Amazon、Meta與Microsoft等雲端巨頭訂單，也讓廣達以「代工＋雲端品牌QCT」的雙引擎模式同步起飛。

二代補充保費遲早捲土重來…制度肯定會變！股添樂提三大衝擊：「少子化加速」是根本問題

股添樂在最新影音中，延續之前的補充保費討論，進一步說明為何近期會突然出現補充保費改革議題。他指出，真正底層原因不是健保署長的個人決定，而是台灣少子化速度持續加快，甚至已接近國安層級，讓包含健保、勞保等

證交所號召新世代人才 共創金融商品新紀元

為引領海外資金投資台灣，提高台灣資本市場的規模與競爭力，證交所積極推動多元金融商品上市，最新啟動之114年度徵才計畫，瞄...

元大證券榮獲五項金彝獎肯定 展現永續金融與人才實力

元大證券展現經營績效、人才發展、數位創新與永續實踐的優秀成果，榮獲金彝獎「傑出企業領導人才獎」、「傑出證券人才獎」、「傑...

