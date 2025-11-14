快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
元大證券榮獲五項金彝獎肯定，展現永續金融與人才實力。元大證／提供
元大證券榮獲五項金彝獎肯定，展現永續金融與人才實力。元大證／提供

元大證券展現經營績效、人才發展、數位創新與永續實踐的優秀成果，榮獲金彝獎「傑出企業領導人才獎」、「傑出證券人才獎」、「傑出人才培育獎」、「傑出金融創新獎」及「傑出綠色金融獎」五項殊榮。

卓越遠見 榮膺傑出企業領導人才獎

王義明副董事長以其卓越遠見與領導力，帶領團隊打造經紀、財管獲利雙引擎，113年經紀市占達13.26％；財管業務獲利27.85億元年增逾六成，提升整體獲利韌性。面對數位浪潮推出一站式理財平台，同時推動人才培育與ESG策略，將永續經營、綠色金融與公益行動納入策略藍圖，展現企業責任與社會影響力。

引領市場 獲頒傑出證券人才獎

金融交易部許翠珊副總秉持「專業為本、創新為力」理念，以制度改革與商品創新引領市場，從首檔認售權證、牛熊證，到策略型指數ETN皆為業界創舉，率先推出「隱波不降大公開」與行動交易APP。並積極推動權證避險稅制改革，提升市場流動性與國際競爭力，致力打造更健全且具活力的資本市場

落實永續 勇奪傑出人才培育獎

元大證券以「秉持人才永續、永續人才理念，建立令人嚮往的卓越職場」為願景，透過REMARKABLE人資行動方針，建構人才培育體系，藉由升級永續治理組織、落實永續績效管理及推廣永續證照培訓等作為，不斷提升永續人才質量，以達成「人才永續、永續人才」目標，為產業培育優秀金融人才。

數位轉型 贏得傑出金融創新獎

元大證券始終以投資人需求為核心，推出升級版「投資先生2.0」行動交易平台，提供「一戶五開」強大功能，將台股、複委託、財富管理及銀行的台、外幣帳戶，整合至單一流程，最快5分鐘完成開戶；搭配模組化首頁、智慧條件單與資產總覽功能，協助投資人事前規劃與資產管理，再創數位轉型新里程。

融入 ESG 理念 抱回傑出綠色金融獎

元大證券持續將ESG理念融入各項業務，打造永續金融生態圈。積極協助主管機關推動永續發展轉（交）換公司債券櫃檯買賣制度，亦積極對環境友善產業、社會公益產業及其他永續相關產業提供IPO、現金增資及發行可轉債等業務諮詢業務，引導資金流向綠色產業，打造永續發展金融生態圈。

元大證券將持續以專業為本，發揮創新與永續精神，厚植競爭力，邁向「亞洲最佳區域券商」願景，創造企業與社會共享的永續價值。

元大 資本市場 數位
元大證券榮獲五項金彝獎肯定 展現永續金融與人才實力

元大證券展現經營績效、人才發展、數位創新與永續實踐的優秀成果，榮獲金彝獎「傑出企業領導人才獎」、「傑出證券人才獎」、「傑...

