聽新聞
0:00 / 0:00
美股大跌 台股重挫506點收27,397點 台積電下跌30元
美股周四大幅收跌，帶動台股14日周末前重挫，指數終場收在27,397點，下跌506點，跌幅1.81%，成交量5,881億元，跌破短天期均線，台積電（2330）終場下跌30元，收1,430元。
盤面上類股以其他電子、電機機械、電器電纜、油電燃氣、電子零組件、玻陶等較為弱勢，另外造紙、汽車、紡織、橡膠、食品、化工、網通、塑膠、數位雲端較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有華東（8110）、保瑞（6472）、東元（1504）、定穎投控（3715）、世紀*（5314）、穩懋（3105）、尖點（8021）、宜鼎（5289）、臻鼎-KY（4958）、華邦電（2344）、信驊（5274）、精成科（6191）、力成（6239）、貿聯-KY（3665）、景碩（3189）等。
而量大上漲的則有，材料-KY（4763）、蜜望實（8043）、裕隆（2201）、南茂（8150）、建榮（5340）、旺矽（6223）、健策（3653）、精測（6510）、南亞（1303）、可成（2474）、臺慶科（3357）、美時（1795）、瑞昱（2379）、大聯大（3702）、愛普*（6531）、凱美（2375）、亞翔（6139）、穎崴（6515）等。
統一投顧表示，美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多因素有利於台股年底前挑戰新高。然台股連三日2萬8關卡得而復失、外資期貨空單達3萬口之上並持續獲利了結賣出0050 ETF恐影響投資人情緒。
台股短線高檔震盪，資金往中小型題材股輪動，待技術指標整理後年底前伺機挑戰新高。操作上建議以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言