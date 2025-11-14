快訊

名嘴批坑殺觀光客！龜吼漁港黃金果4顆988 攤商反擊：多年來明碼實價

代丟垃圾無許可證！「垃可」被檢警調查客服斷聯 官網致歉：暫停營運

還要買17？iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」 蘋果聽到了

美股大跌 台股重挫506點收27,397點 台積電下跌30元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美股周四大幅收跌，帶動台股14日周末前重挫，指數終場收在27,397點，下跌506點，跌幅1.81%，成交量5,881億元，跌破短天期均線，台積電（2330）終場下跌30元，收1,430元。

盤面上類股以其他電子、電機機械、電器電纜、油電燃氣、電子零組件、玻陶等較為弱勢，另外造紙、汽車、紡織、橡膠、食品、化工、網通、塑膠、數位雲端較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有華東（8110）、保瑞（6472）、東元（1504）、定穎投控（3715）、世紀*（5314）、穩懋（3105）、尖點（8021）、宜鼎（5289）、臻鼎-KY（4958）、華邦電（2344）、信驊（5274）、精成科（6191）、力成（6239）、貿聯-KY（3665）、景碩（3189）等。

而量大上漲的則有，材料-KY（4763）、蜜望實（8043）、裕隆（2201）、南茂（8150）、建榮（5340）、旺矽（6223）、健策（3653）、精測（6510）、南亞（1303）、可成（2474）、臺慶科（3357）、美時（1795）、瑞昱（2379）、大聯大（3702）、愛普*（6531）、凱美（2375）、亞翔（6139）、穎崴（6515）等。

統一投顧表示，美國政府重新開門、台灣10月出口創新高、企業第3季財報成績佳等利多因素有利於台股年底前挑戰新高。然台股連三日2萬8關卡得而復失、外資期貨空單達3萬口之上並持續獲利了結賣出0050 ETF恐影響投資人情緒。

台股短線高檔震盪，資金往中小型題材股輪動，待技術指標整理後年底前伺機挑戰新高。操作上建議以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。

台股 概念股 台積電
中信金（2891）連續兩次搶親失敗...反成利多？專家：股價已回答市場看法

中信金近期再度成為市場焦點，因併購三商壽險再度失利。這已是繼先前競逐新光金未果後的第二次碰壁。 連續兩次併購破局，讓外界認為中信金面臨成長瓶頸、擴張動能耗盡。不過，若仔細拆解被「搶親」的對象，事情並不如表面那樣悲觀。 三商壽與新光人壽這兩家壽險公司，近年因美債評價損失嚴重、資本適足率連年告急，甚至一度遭金管會警告。

廣達10年布局打入輝達...足夠突破代工框架？專家：AI永動機進入關鍵時刻

在股市的聚光燈下，AI伺服器與永動機幾乎成為唯一主題。美股巨頭的本益比衝上雲端，市場追逐輝達的速度令人咋舌；但若仔細拆解這場AI產業鏈的能量來源，台灣的廣達，其實早已是這場革命的隱形引擎。 早在2016年，輝達推出首款AI運算伺服器平台DGX-1，全世界還不明白GPU將改寫未來的那一年，廣達就率先投入代工。這段十年長跑，如今成為廣達最珍貴的護城河。輝達吃下Google、Amazon、Meta與Microsoft等雲端巨頭訂單，也讓廣達以「代工＋雲端品牌QCT」的雙引擎模式同步起飛。

二代補充保費遲早捲土重來…制度肯定會變！股添樂提三大衝擊：「少子化加速」是根本問題

股添樂在最新影音中，延續之前的補充保費討論，進一步說明為何近期會突然出現補充保費改革議題。他指出，真正底層原因不是健保署長的個人決定，而是台灣少子化速度持續加快，甚至已接近國安層級，讓包含健保、勞保等

為引領海外資金投資台灣，提高台灣資本市場的規模與競爭力，證交所積極推動多元金融商品上市，最新啟動之114年度徵才計畫，瞄...

元大證券展現經營績效、人才發展、數位創新與永續實踐的優秀成果，榮獲金彝獎「傑出企業領導人才獎」、「傑出證券人才獎」、「傑...

