三一東林第3季 EPS 達9.25元虧轉盈 股價飆漲近8%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三一東林董事長陳睿謙表示，車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，隨著高端車款交車量回升，未來業績出現成長動能。業者提供
高端汽車銷售與精品三一東林（3609）公布前三季財報，出售台中土地資產挹注，第3季EPS衝上9.25元，累計前三季轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）達 7.31元，14日股價也跟著吸引買盤布局，盤中一度最高來到51.5元，漲幅達7.7%。

三一東三13日董事會通過庫藏股計畫，作為未來策略性人力布局使用，預計買回2,500張，總金額上限為1.7億元。

第3季三一東林受惠於本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上資產處分利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升，稅後純益達為3.54億元，去年同期則是虧損，每股稅後純益9.25元。累計前三季營收3.8億元，年增27.09%，稅後純益為2.81億元，EPS 7.31元，順利由虧轉盈。

該公司董事長陳睿謙表示，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫。隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

三一東林進一步指出，公司代理品牌橫跨德、英系高性能與奢華車款，產品線涵蓋外觀、動力、內裝、燈具等完整改裝套件。高端改裝文化也已從早期的性能導向，轉變為結合美學、設計與智能的整合式服務，成為新世代車主展現生活品味與個人風格的重要象徵，帶動公司精品改裝業務持續亮眼成長。

在業外部分，公司日前宣布處分台中總部大樓，處分利益約3.97億元於第三季進帳，也使得公司第三季EPS高達 9.25 元，營運順利轉虧為盈。此外，處分總部及進行LED事業部調整後，扣除廠房折舊及人員費用，營業費用下降，也帶動營運升溫。

陳睿謙進一步指出，未來以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級與跨界布局。除現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與AI相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。

未來三一東林將以「品味」、「智能」與「整合」為發展主軸，結合數位科技、照明設計與精品美學，建立橫跨汽車、燈光與家居的高感度生態系，讓品牌價值從移動空間延伸至生活場景，對於第四季營運表示樂觀。

