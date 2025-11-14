降息希望降溫又逢記憶體利空 群聯、華邦電走弱
台北股市14日早盤在國際利空干擾下承壓走弱。隨著市場認為聯準會今年再降息一碼的機率下降，全球股市在高檔轉趨敏感，美股前一交易日全面回檔，那斯達克下跌2.29%，標普500指數重挫1.66%，費城半導體指數亦大跌3.72%，壓抑亞股早盤表現，台股難以獨善其身。
權值股方面，台積電（2330）早盤開低走弱，一度下跌約30元，股價來到1,430元；IC設計龍頭聯發科（2454）也小幅走弱，盤中約在1,230元價位游走。
記憶體族群成為今日盤面賣壓集中區。控制晶片廠群聯（8299）下跌約3.8%，股價回落至1,265元附近；華邦電（2344）挫低約5.76%，報60.5元；DRAM大廠南亞科（2408）跌幅約3.68%，股價滑落至157.5元；記憶體模組廠威剛（3260）跌幅約3.17%，股價滑落至213.5元，顯示先前漲多的記憶體與相關概念股出現獲利了結賣壓。
雖然近期記憶體報價漲勢尚未明顯降溫，市場原本對缺貨、漲價行情抱持高度期待，但根據《日經亞洲》報導，中國最大NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC）計畫跨足DRAM市場，預定2027年投產。消息一出，引發市場重新評估未來供給版圖與競爭態勢，投資人擔憂中長期記憶體是否能維持緊俏與漲價動能，連帶加重今日相關個股的回檔壓力，成為台股早盤走弱的一大關鍵因素。
