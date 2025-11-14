快訊

萬綠叢中三點紅！旺矽帶隊逆轉勝 探針卡三雄成功突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
旺矽董事長葛長林。報系資料照
旺矽董事長葛長林。報系資料照

台股14日斷電，電子權值股普遍走弱。權王台積電（2330）與股王信驊（5274）雙雙下挫，鴻海（2317）、台達電（2308）、南亞科（2408）等大咖亦呈現一片綠海，大盤反覆回測27,500點支撐，千金軍團同樣偏空整理。然而，探針卡三雄卻逆勢走強，成為盤中少數亮點。

旺矽（6223）開低至1,780元後，買盤迅速進場承接，股價快速翻紅，盤中穩漲超過半根漲停，不僅收復5日線，也力守1,900元關卡。

旺矽第3季歸屬母公司業主淨利8.76億元、季增39.5%，創歷史單季新高，每股純益9.3元；前三季累計淨利22.29億元，亦為同期新高，每股純益23.65元。法人指出，旺矽受惠ASIC探針卡與設備出貨強勁，且匯率穩定，預估全年獲利表現將持續向上。展望2026年，公司積極擴張VPC/MEMS探針卡產能，法人預估至年底總產能突破每月400萬針，為成長動能提供後盾。

精測（6510）則在旺矽帶動下同步翻紅，盤中最高觸及1,590元，站回5日線並靠近10日線。精測持續布局AI、應用處理器、無線射頻及記憶體等高階產品，並透過智慧製造提升產能與效率。雖第4季因季節性略有修正，總經理黃水可表示，2026年首季和本季差不多，明年第2季以後動能增強，2026年審慎樂觀目標雙位數成長，並正面看待MEMS探針卡成長動能。

另，穎崴（6515）嘗試叩關2,290元後遇反壓，多方承接力道雖不若旺矽，但股價仍維持2,200元上下膠著整理。穎崴第3季合併營收18.04億元、季增18.53%，歸屬母公司稅後淨利 3.72億元、季增約8成，前三季每股稅後純益33.4元創新高。法人指出，穎崴積極卡位AI 與HPC應用市場，透過「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」布局新一代AI浪潮，營運前景仍可關注。

整體而言，探針卡三雄在台股震盪與電子股普遍回落的情況下，依靠穩健基本面與明確題材展現抗跌韌性，成為盤面少數亮點。

AI 穎崴
