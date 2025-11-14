台積電領跌台股重挫 記憶體倒一片可以進場買？ 分析師給三個字

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。歐新社
台股14日開低走低，盤中大跌逾400點， 主要是受美股周四重挫影響，由台積電（2330）領跌，近期資金追捧的強勢指標記憶體股也是倒一片， 指標股出現重挫，在記憶體報價上漲仍在進行式的時候，到底可不可以進場撿便宜？證券分析師簡單的用「再等等」來回應，認為先等修正走穩，且出現一根大長紅再進場也不遲。

美股因傳出12月聯準會降息機率下降的消息，四大指數周四齊重挫，道瓊工業指數下跌797.60點或1.65%，收在47,457.22點；標普500指數下跌113.43點或1.66%，收在6,737.49點；那斯達克指數下跌536.10點，或2.29%，收在22,870.36點；費城半導體指數下跌3.72%；台積電ADR下跌2.9%，收在282.2美元。

美股重挫， 台股14日也難逃下跌命運，台積電早盤以1,425元開低，大跌35元，市值跌破37兆元，滑落至36.95兆元， 台積電領跌，各短期均線下彎，引發市場擔憂，拖累大盤指數重挫。

此外，近期挾著漲價題材股價狂漲的記憶體股也是倒成一片，遭處置的創見（2451）一度重挫至跌停194.5元， 盤中跌幅逾9%；南亞科（2408）以156元開低後一度下滑至150.5元，跌幅7.95%， 盤中跌幅逾3%；華邦電（2344）也是開低走低，盤中跌幅逾5%。

記體股漲多出現修正， 市場傳出影響的原因包括報價漲幅收斂，日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報失色，甚至連陸廠長江存儲擴產也成為壓倒記憶體股價的原因之一，到底，趁著股價大跌，可不可以進場買進？

證券分析師張陳浩表示，記憶體股出現修正，主要是股價漲多下易受消息面的影響，有獲利的人先行了結，但是，記憶體的漲價循環仍在持續，僅是漲幅收斂，並不是不漲了，在合理修正後仍有行情可期；至於何時可以買進？他則是認為， 先等修正走平、走穩，且出現一根大長紅再擇機進場。

台積電 記憶體 台股
