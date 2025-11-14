中信金（2891）連續兩次搶親失敗...反成利多？專家：股價已回答市場看法

【文．玩股神探】

中信金近期再度成為市場焦點，因併購三商壽險再度失利。這已是繼先前競逐新光金未果後的第二次碰壁。

連續兩次併購破局，讓外界認為中信金面臨成長瓶頸、擴張動能耗盡。不過，若仔細拆解被「搶親」的對象，事情並不如表面那樣悲觀。

三商壽與新光人壽這兩家壽險公司，近年因美債評價損失嚴重、資本適足率連年告急，甚至一度遭金管會警告。

為補足資本缺口，兩家公司都被迫增資，在保戶與投資人信心上承受壓力。若中信金貿然併購，不僅需立即挹注龐大資本，旗下台灣人壽的獲利波動也可能因此擴大。

對中信金而言，放棄「併壞公司」反而是理性的選擇。現階段專注銀行與金控整體整併效率，穩住獲利體質，比硬吞虧損壽險更具長期價值。

這也能解釋，為何每次併購破局後，市場反而給出正面反應！中信金股價短線上漲，投資人似乎早已明白，「不成親，反而更幸福」。

