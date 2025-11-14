台股開低震盪約跌350點 科技股走弱資金轉進傳產
美股重挫、日韓股同步走弱，台股今天開低走低，早盤一度大跌520點、失守27400點與月線等關卡，盤中跌勢收斂，下跌約350點左右，台積電下跌25元，鴻海、台達電挫逾3.5%，股王信驊一度跌破6000元，金融、紡織等傳產股成避風港。
美股4大指數下挫，主因為輝達及其他AI股價持續下跌，引發投資人擔憂股價過高。同時，市場也對華爾街高度期待的降息是否成真產生疑慮，進一步拖累股市走勢。
費城半導體指數下跌263.39點或3.72%。輝達股價跌3.58%%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.9%。
台股今天以27816.45點開出，早盤下探27383.34點，重挫520點，跌破月線27877點，失守27400點整數關卡。
截至10時50分，台股加權指數下跌364.32點，至27539.24點，跌幅1.31%，成交值新台幣3433.68億元，電子股下跌1.7%，金融股翻紅至平盤之上，櫃買指數下跌0.73%。
台股權值股方面，台積電早盤下跌35元至1425元，盤中稍見收斂，下跌25元，至1435元，跌幅1.71%；鴻海、台達電挫約3.5%，聯發科跌幅在1%以內，大立光持平。
AI股漲跌互見，散熱族群，奇鋐、雙鴻股價疲軟，緯穎、緯創、廣達走跌，PCB族群如載板三雄、尖點、金像電等走弱，台光電逆勢攻高。
觀察高價股走勢，股王信驊13日刷新個股高價紀錄後，今天挫逾4%，一度跌破6000元關卡；穎崴、旺矽、精測勁揚，走勢相對搶眼，雙鴻跌破千元大關，勤誠、光聖回測千元關卡，台股盤中一度退守「23千金股」。
市場傳出裕隆集團旗下汽車品牌納智捷將賣予鴻華先進，裕隆今天股價直飆，逆勢漲停至43.35元。傳產股成資金避風港，紡織股今天走強，儒鴻、聚陽等勁揚逾6%，航運股也相對抗跌。
