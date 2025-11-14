台股開低震盪約跌350點　科技股走弱資金轉進傳產

在股市的聚光燈下，AI伺服器與永動機幾乎成為唯一主題。美股巨頭的本益比衝上雲端，市場追逐輝達的速度令人咋舌；但若仔細拆解這場AI產業鏈的能量來源，台灣的廣達，其實早已是這場革命的隱形引擎。 早在2016年，輝達推出首款AI運算伺服器平台DGX-1，全世界還不明白GPU將改寫未來的那一年，廣達就率先投入代工。這段十年長跑，如今成為廣達最珍貴的護城河。輝達吃下Google、Amazon、Meta與Microsoft等雲端巨頭訂單，也讓廣達以「代工＋雲端品牌QCT」的雙引擎模式同步起飛。

2025-11-14 11:47