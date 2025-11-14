台股高檔震盪 投信法人：集團作帳、耶誕行情可期

受到美股四大指數收黑影響，台股也跌破月線。投信法人表示，美股第3季財報季進入尾聲，亮眼的財報數據反映出企業基本面穩健，AI持續扮演企業獲利成長的重要引擎，隨著年底消費旺季來臨，市場開始期待傳統的集團作帳、耶誕行情接棒，有望進一步推升資金動能。

受到美國政府停擺，恐使10月CPI與非農就業數據無法公布，通膨與就業數據不明朗，聯準會官員釋出可能暫停降息的訊號，推升市場觀望情緒。另一方面，截至上周S&P 500企業財報已公布約91%，整體獲利優於預期比重高達82%，年增率為13.1%，本周焦點為核心CPI與PPI，通膨壓力是否續緩，將影響聯準會寬鬆政策走向。

野村投信表示，美股第3季財報季進入尾聲，財報季整體優於預期，但市場對高估值的容忍度降低，板塊輪動趨勢明顯。美股短線震盪與 AI 板塊回檔，壓抑台股短期情緒。若美股止跌回穩，台股年底攻高機率仍高。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，2025年第3季台灣GDP年增率7.6%，大幅優於市場預期的2.9%，主要受惠於AI與科技產品出口動能持續暢旺，以及消費性電子新品拉貨效應浮現，帶動出口與內需全面升溫，特別值得關注的是，隨著台積電COWOS先進封裝產能供不應求，僅有少數大型企業得以優先取得關鍵GPU資源，產業大者恆大的趨勢愈加明顯。

輝達執行長黃仁勳日前參加台積電運動會，再度強調AI需求強勁，台灣作為全球半導體製造中心的角色仍然非常重要，台灣具備技術門檻與市值優勢的權值股與其供應鏈夥伴，將持續受惠於AI建設的長期需求，成為多頭市場的核心。