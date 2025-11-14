被動元件吸金 這兩檔飆漲停本周天天漲

被動元件漲價題材發酵，本周再度啟動攻勢，蜜望實（8043）、鈞寶（6155）14日持續亮燈漲停， 點火族群的表現，兩家公司本周股價漲不停。另外，華新科（2492）、凱美（2375）、信昌電（6173）也連漲四天。

漲價題材是近期盤面上的焦點， 記憶體、封測、被動元件股都受到激勵，台股本周屢屢挑戰28,000點關卡，14日則是開低走低的表現， 雖然記憶體漲多呈現休息，但被動元件股則是接棒吸金， 蜜望實、鈞寶、光頡（3624）衝上漲停點火，信昌電、凱美也是上漲表現， 華新科震盪，盤中也曾翻紅。

蜜望實早盤以以61元開高後衝上漲停板64.2元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.3萬張，本周以來股價天天上漲，短短五天漲幅38.42%；鈞寶以35.35元開出後衝上漲停37.4元鎖死， 追買單超過8,100張；光頡也是開高後衝上漲停51.3元鎖死。

信昌電開低走高翻紅，一度拉升至73.9元， 盤中漲幅逾4%，連續四天上漲；凱美也是開低走高翻紅，一度衝達103元， 股價突破百元關，盤中漲幅逾3%，股價連四漲。

華新科早盤以129.5元開低後一度翻紅拉升至134.5元，可惜盤中震盪後又翻黑；日電貿（3090）也是震盪， 股價開低後翻紅，一度拉升至96元， 可惜未守住再往下翻黑。