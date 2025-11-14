廣達10年布局打入輝達...足夠突破代工框架？專家：AI永動機進入關鍵時刻

快訊

聯合新聞網／ 玩股網
在輝達推進AI機器人與自動化生態的同時，廣達轉投資達明、布局新一代機器人平台，將供應鏈能量再度延伸。聯合報系資料照
在輝達推進AI機器人與自動化生態的同時，廣達轉投資達明、布局新一代機器人平台，將供應鏈能量再度延伸。聯合報系資料照

在股市的聚光燈下，AI伺服器與永動機幾乎成為唯一主題。美股巨頭的本益比衝上雲端，市場追逐輝達的速度令人咋舌；但若仔細拆解這場AI產業鏈的能量來源，台灣的廣達，其實早已是這場革命的隱形引擎。

早在2016年，輝達推出首款AI運算伺服器平台DGX-1，全世界還不明白GPU將改寫未來的那一年，廣達就率先投入代工。

這段十年長跑，如今成為廣達最珍貴的護城河。輝達吃下Google、Amazon、Meta與Microsoft等雲端巨頭訂單，也讓廣達以「代工＋雲端品牌QCT」的雙引擎模式同步起飛。

從數據來看，AI伺服器的潛力不僅是口號。根據市調機構預估，全球市場規模將從2023年的1,248億美元，在2030年攀升至8,542億美元，年複合成長率近四成。

這股爆發力，也讓廣達的美洲營收比重升至65%，營收與毛利率雙創高，EPS上半年就達9.43元，全年可望挑戰兩個股本。

而更關鍵的是，廣達不再只是「代工廠」。在輝達推進AI機器人與自動化生態的同時，廣達轉投資達明、布局新一代機器人平台，將供應鏈能量再度延伸。

對投資人而言，這不只是EPS的故事，而是AI時代台灣硬體產業能否突破代工框架的縮影。

廣達的股價在300元附近震盪，對應16至17倍本益比，看似昂貴，實則仍低於歷史高檔區。若對比輝達近60倍的評價空間，「AI伺服器的含金量」仍有上修餘地。

未來關鍵在於：當AI從雲端走向機器人與邊緣運算，廣達是否能延續「輝達得道、廣達升天」的榮景，抑或回歸傳統代工軌道？

這場從GPU到伺服器的十年投資實驗，正進入關鍵時刻。AI的永動機，能讓廣達持續奔馳多久，將是台股投資人下一個必須解答的問題。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：廣達的AI含金量，還能撐多久？

廣達

玩股網

